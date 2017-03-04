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    «Локомотив» готов купить Промеса у «Спартака» за 7–10 миллионов

    Президент «Локомотива» Илья Геркус оценил трансферную кампанию клуба этой зимой. По словам Геркуса, железнодорожники могли бы приобрести полузащитника «Спартака» Квинси Промеса, если бы за него предложили до 10 миллионов евро.

    «В каждое трансферное окно ставится задача усилить команду, чтобы достичь нужного результата. Если нам предложат Промеса за 7–10 миллионов, мы найдем деньги. Голландец – суперигрок, стоящий на самом деле 15–20 миллионов. Это была бы отличная инвестиция», – отметил Геркус.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Промес провел 14 матчей, в которых забил шесть голов и сделал шесть результативных передач.

    Источник: «Советский спорт»

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    04.03.2017 07:40
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +33709

      zra78 4 марта 2017, 19:36

      90% ЛЮДЕЙ НЕ .УЯ НЕ ПОНЯЛИ ИНТЕРВЬЮ,ИЛИ ДЕТИ ИЛИ ДЕБИЛЫ ?

      1
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      Рейтинг: +51

      Buyan86 4 марта 2017, 19:24

      Если бы за Фабрегаса просили 7 - 10 млн. Локомотив бы тоже постарался подписать его)))

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 4 марта 2017, 12:59

      Желтушные заголовки, не имеющие почти ничего общего с действительностью....

      1
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      Рейтинг: +64

      АНТИЛОПА ГНУ 4 марта 2017, 12:41

      А ху хо не хо хо ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +192

      LINED 4 марта 2017, 12:19

      Какие же все таки тупыыые некоторые пользователи

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 4 марта 2017, 11:52

      Лишний раз убеждаюсь, что у Спартака большая часть болельщиков неадекватные люди. Вы прежде чем писать свою ересь, вдумчиво, с толком и расстановкой прочитайте статью...

      3
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 4 марта 2017, 11:22

      Сколько же тупорезов сидит на сайте. Один балбес пишет заголовок, а другие сразу начинают умничать, думая, что они написали что-то умное. Геркус сказал про Промеса и Спартак лишь образно, имея ввиду, что если у него получиться когда-нибудь купить игрока такого уровня за данную сумму, то это будет здорово. Речи о покупке конкретно, Промеса, не идет. А идиоты без мозгов начали сразу отписываться, пойдет он в Локомотив или нет))

      3
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Антибиотик 4 марта 2017, 11:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ага... Приду я значит, выбирать квартиру,, и заявлю, хочу пентхаус 5 комнат, тасяч так за 300-500 рублей конечно... Как ты думаешь, что мне после этого скажут? ))))

      -4
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > ufos73 4 марта 2017, 11:56

      Ты реально ничего не понимаешь? Или притворяешься? Ну и дела...

      1
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      Рейтинг: +26

      escudete > Антибиотик 4 марта 2017, 12:19

      да что за бред ты пишешь.... если бы Спартаку предложили Кри РО и Месси за 20 млн, то Спартак тоже бы нашёл деньги и купил бы их, это было отличным приобретением и отличная инвестиция так как эти игроки стоят по 100 лямов!!!

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Антибиотик 4 марта 2017, 13:59

      Я то понимаю, а вот ваш президент, не понимает, когда и что можно говорить...Если бы он сказал, что хотим сильного футболиста высокого уровня за 10, то без проблем, а тут конкретного, да еще и цену в раза в 2 занизив, так и Томь может Месси "купить"...

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 4 марта 2017, 11:07

      А может бесплатно? Да еще что бы Федун ему зп платил! Да и Адриану не помешал бы ))))

      -3
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      Рейтинг: +169

      Cuervo 4 марта 2017, 10:50

      Машинку губу закатывать пусть купит,а не Промеса

      -1
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      Рейтинг: +48

      Boby 4 марта 2017, 10:50

      Мечтать не вредно.

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