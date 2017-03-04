«Локомотив» готов купить Промеса у «Спартака» за 7–10 миллионов

Президент «Локомотива» Илья Геркус оценил трансферную кампанию клуба этой зимой. По словам Геркуса, железнодорожники могли бы приобрести полузащитника «Спартака» Квинси Промеса, если бы за него предложили до 10 миллионов евро.

«В каждое трансферное окно ставится задача усилить команду, чтобы достичь нужного результата. Если нам предложат Промеса за 7–10 миллионов, мы найдем деньги. Голландец – суперигрок, стоящий на самом деле 15–20 миллионов. Это была бы отличная инвестиция», – отметил Геркус.

В нынешнем сезоне чемпионата России Промес провел 14 матчей, в которых забил шесть голов и сделал шесть результативных передач.