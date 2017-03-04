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  • «Локомотив» готов купить Промеса у «Спартака» за 7–10 миллионов

«Локомотив» готов купить Промеса у «Спартака» за 7–10 миллионов

4 марта 2017, 07:40
40

Президент «Локомотива» Илья Геркус оценил трансферную кампанию клуба этой зимой. По словам Геркуса, железнодорожники могли бы приобрести полузащитника «Спартака» Квинси Промеса, если бы за него предложили до 10 миллионов евро.

«В каждое трансферное окно ставится задача усилить команду, чтобы достичь нужного результата. Если нам предложат Промеса за 7–10 миллионов, мы найдем деньги. Голландец – суперигрок, стоящий на самом деле 15–20 миллионов. Это была бы отличная инвестиция», – отметил Геркус.

В нынешнем сезоне чемпионата России Промес провел 14 матчей, в которых забил шесть голов и сделал шесть результативных передач.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Промес Квинси Геркус Илья
Комментарии (40)
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RusPlan
1488604909
Я пацталом) Смешной ты Илюша)
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АртурZaСМ
1488607607
За 7 - 10 лямов уавхахахахаххах... Так вам и продали за такие деньги. Спс по ржал.
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Grag
1488609511
если бы нам предложили Месси за 5 -10 миллионов мы нашли бы деньги.
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subbotaspartak
1488610566
Чего мелочиться? А может Рональду за 15 миллионов согласится? Отличные инвестиции в паровозных традициях.
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Andrey160268
1488610655
Похоже у Геркуса весеннее обострение.
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Гладиатор++++===
1488610893
А ху ху не хо хо.
Ответить
Cuervo
1488613833
Машинку губу закатывать пусть купит,а не Промеса
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ufos73
1488614870
А может бесплатно? Да еще что бы Федун ему зп платил! Да и Адриану не помешал бы ))))
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Антибиотик
1488615773
Сколько же тупорезов сидит на сайте. Один балбес пишет заголовок, а другие сразу начинают умничать, думая, что они написали что-то умное. Геркус сказал про Промеса и Спартак лишь образно, имея ввиду, что если у него получиться когда-нибудь купить игрока такого уровня за данную сумму, то это будет здорово. Речи о покупке конкретно, Промеса, не идет. А идиоты без мозгов начали сразу отписываться, пойдет он в Локомотив или нет))
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mdu86
1488617564
Лишний раз убеждаюсь, что у Спартака большая часть болельщиков неадекватные люди. Вы прежде чем писать свою ересь, вдумчиво, с толком и расстановкой прочитайте статью...
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