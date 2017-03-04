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  • Воронин: «Переезд Кокорина в Европу? Мы так говорим, будто у него оттуда 22 предложения»

Воронин: «Переезд Кокорина в Европу? Мы так говорим, будто у него оттуда 22 предложения»

4 марта 2017, 06:12
14

Бывший нападающий московского «Динамо» Андрей Воронин отметил, что возможный переход форварда «Зенита» Александра Кокорина в европейский клуб зависит не только от желания самого футболиста.

– Кокорин по-прежнему хочет уехать в Европу?

– Я не верю, что есть какие-то футболисты, которые не хотят уехать в Европу. Не верю. Это совсем другой уровень, именно в Европе настоящий футбол. В Китай сейчас уезжают тупо зарабатывать, а вот прогрессировать, проверить свой уровень нужно на Западе.

– Почему же не уезжают?

– Это уже другой вопрос. И вообще – смогут ли они в Европе заиграть, пробиться в основной состав?

– То есть у вас не складывается впечатления, что Кокорин уже никуда не хочет уезжать?

– Здесь не все зависит от его желания. А то мы сейчас так говорим о Кокорине, как будто у него на руках 22 предложения из Европы. Многое упирается ведь еще и в позицию «Зенита». Клуб готов с ним расстаться за определенные деньги. Стоит ли футболист Кокорин таких денег в Европе? Опять же вопрос. Можно провести параллели с Ярмоленко. Андрей – хороший футболист, лидер сборной Украины, но, возможны, клубы не готовы его покупать из-за трансферной стоимости, которую запросило киевское «Динамо». Есть еще одна проблема.

– Какая?

– Думаю, в Европе сомневаются, смогут ли футболисты с постсоветского пространства заиграть в их чемпионатах, пробиться в основной состав. Ведь кто смог на протяжении долгого времени выступать на Западе? Навскидку на ум приходят Шевченко и Канчельскис. Кто еще? Может быть, еще Каладзе. Глеб проявил себя в Германии, хорошо играл в «Арсенале», зацепился немного за «Барселону». А большая часть футболистов приезжала, играла, сверкнула, а потом – бах, до свидания!

В нынешнем сезоне чемпионата России Кокорин провел 17 матчей, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Европа Зенит Воронин Андрей Кокорин Александр
Комментарии (14)
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Тяп-Ляп.
1488599497
В Монте-Карлу Какашкина,у него там свой Бомжатник.
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ЮЗИК
1488601459
Никому он там не надо даже подешевке
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ZENIT-59
1488604693
ZENIT-59 Кокорина в Европе не ждут-он ни в Зените, ни в сборной ничем особым себя не проявил.Почему-о нем пишут только в нефутбольных новостях.Постоянно о нем говорят как оподающем надежды.Который уже год!
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Nerlinger
1488611341
Во Вьетнам его или Сев.Корею
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Joko21
1488612812
не заиграет Кокорин в Европе. С такой самоотдачей даже в условном чемпионате Англии в заявку попадать не будет
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subbotaspartak
1488613189
А что, видно, что кокоша хочет прогрессировать, Сколько можно его авансировать... И в Китае деньги не за так, В расслабуху верит дурак. Там надо до упора пахать, А када отдыхать?
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ijgjr
1488615746
Также писали про Аршавина уехал в Казахстан играет в свое удовольствие и на радость болельщикам - а тут все ведутся на СМИ а игру саму делом ни кто и не смотрит превратили Бомбардир в Дом -2 и радуются
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Raxor
1488616014
Смолов куда лучше на данный момент, почему же им не интересуются
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АНТИЛОПА ГНУ
1488621777
Как бы не забухал теперь.
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KuPe4iK
1488629249
Андрюху, с его покером Ливеру, забыл....
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