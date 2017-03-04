Воронин: «Переезд Кокорина в Европу? Мы так говорим, будто у него оттуда 22 предложения»

Бывший нападающий московского «Динамо» Андрей Воронин отметил, что возможный переход форварда «Зенита» Александра Кокорина в европейский клуб зависит не только от желания самого футболиста.

– Кокорин по-прежнему хочет уехать в Европу?

– Я не верю, что есть какие-то футболисты, которые не хотят уехать в Европу. Не верю. Это совсем другой уровень, именно в Европе настоящий футбол. В Китай сейчас уезжают тупо зарабатывать, а вот прогрессировать, проверить свой уровень нужно на Западе.

– Почему же не уезжают?

– Это уже другой вопрос. И вообще – смогут ли они в Европе заиграть, пробиться в основной состав?

– То есть у вас не складывается впечатления, что Кокорин уже никуда не хочет уезжать?

– Здесь не все зависит от его желания. А то мы сейчас так говорим о Кокорине, как будто у него на руках 22 предложения из Европы. Многое упирается ведь еще и в позицию «Зенита». Клуб готов с ним расстаться за определенные деньги. Стоит ли футболист Кокорин таких денег в Европе? Опять же вопрос. Можно провести параллели с Ярмоленко. Андрей – хороший футболист, лидер сборной Украины, но, возможны, клубы не готовы его покупать из-за трансферной стоимости, которую запросило киевское «Динамо». Есть еще одна проблема.

– Какая?

– Думаю, в Европе сомневаются, смогут ли футболисты с постсоветского пространства заиграть в их чемпионатах, пробиться в основной состав. Ведь кто смог на протяжении долгого времени выступать на Западе? Навскидку на ум приходят Шевченко и Канчельскис. Кто еще? Может быть, еще Каладзе. Глеб проявил себя в Германии, хорошо играл в «Арсенале», зацепился немного за «Барселону». А большая часть футболистов приезжала, играла, сверкнула, а потом – бах, до свидания!

В нынешнем сезоне чемпионата России Кокорин провел 17 матчей, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.