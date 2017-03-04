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    Воронин: «Переезд Кокорина в Европу? Мы так говорим, будто у него оттуда 22 предложения»

    Бывший нападающий московского «Динамо» Андрей Воронин отметил, что возможный переход форварда «Зенита» Александра Кокорина в европейский клуб зависит не только от желания самого футболиста.

    – Кокорин по-прежнему хочет уехать в Европу?

    – Я не верю, что есть какие-то футболисты, которые не хотят уехать в Европу. Не верю. Это совсем другой уровень, именно в Европе настоящий футбол. В Китай сейчас уезжают тупо зарабатывать, а вот прогрессировать, проверить свой уровень нужно на Западе.

    – Почему же не уезжают?

    – Это уже другой вопрос. И вообще – смогут ли они в Европе заиграть, пробиться в основной состав?

    – То есть у вас не складывается впечатления, что Кокорин уже никуда не хочет уезжать?

    – Здесь не все зависит от его желания. А то мы сейчас так говорим о Кокорине, как будто у него на руках 22 предложения из Европы. Многое упирается ведь еще и в позицию «Зенита». Клуб готов с ним расстаться за определенные деньги. Стоит ли футболист Кокорин таких денег в Европе? Опять же вопрос. Можно провести параллели с Ярмоленко. Андрей – хороший футболист, лидер сборной Украины, но, возможны, клубы не готовы его покупать из-за трансферной стоимости, которую запросило киевское «Динамо». Есть еще одна проблема.

    – Какая?

    – Думаю, в Европе сомневаются, смогут ли футболисты с постсоветского пространства заиграть в их чемпионатах, пробиться в основной состав. Ведь кто смог на протяжении долгого времени выступать на Западе? Навскидку на ум приходят Шевченко и Канчельскис. Кто еще? Может быть, еще Каладзе. Глеб проявил себя в Германии, хорошо играл в «Арсенале», зацепился немного за «Барселону». А большая часть футболистов приезжала, играла, сверкнула, а потом – бах, до свидания!

    В нынешнем сезоне чемпионата России Кокорин провел 17 матчей, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.03.2017 06:12
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +120

      KuPe4iK 4 марта 2017, 15:07

      Андрюху, с его покером Ливеру, забыл....

      0
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      Рейтинг: +64

      АНТИЛОПА ГНУ 4 марта 2017, 13:02

      Как бы не забухал теперь.

      1
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      Рейтинг: -92

      Raxor 4 марта 2017, 11:26

      Смолов куда лучше на данный момент, почему же им не интересуются

      0
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      Рейтинг: +192

      LINED > Raxor 4 марта 2017, 12:07

      Интерес есть всегда, но до покупок не доходит

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 4 марта 2017, 11:22

      Также писали про Аршавина уехал в Казахстан играет в свое удовольствие и на радость болельщикам - а тут все ведутся на СМИ а игру саму делом ни кто и не смотрит превратили Бомбардир в Дом -2 и радуются

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 4 марта 2017, 10:39

      А что, видно, что кокоша хочет прогрессировать,
      Сколько можно его авансировать...
      И в Китае деньги не за так,
      В расслабуху верит дурак.
      Там надо до упора пахать,
      А када отдыхать?

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 4 марта 2017, 10:33

      не заиграет Кокорин в Европе. С такой самоотдачей даже в условном чемпионате Англии в заявку попадать не будет

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      Рейтинг: -92

      Raxor > Joko21 4 марта 2017, 11:24

      с такой самоотдачей он и в россии не нужен, все упирается в лимит

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 4 марта 2017, 10:09

      Во Вьетнам его или Сев.Корею

      0
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 4 марта 2017, 08:18

      ZENIT-59 Кокорина в Европе не ждут-он ни в Зените, ни в сборной ничем особым себя не проявил.Почему-о нем пишут только в нефутбольных новостях.Постоянно о нем говорят как оподающем надежды.Который уже год!

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 4 марта 2017, 07:26

      Если Киргизия и Такжикистан представить Европой, то это его футбольный альпинизм

      0
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 4 марта 2017, 07:24

      Никому он там не надо даже подешевке

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