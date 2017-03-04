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    Икарди: «Интер» верит в попадание в зону Лиги чемпионов»

    Нападающий «Интера» Мауро Икарди прокомментировал выступления своей команды в текущем розыгрыше Серии А. По его словам, миланский клуб еще способен пробиться в Лигу чемпионов.

    «Мы не выбыли из борьбы за попадание в Лигу чемпионов, пока у нас остаются математические шансы. Я и вся команда верим в то, что можем финишировать на третьем месте. Мы должны привыкнуть к победам. Они должны стать чем-то постоянным, а не исключительным», – сказал Икарди.

    В текущем сезоне аргентинский форвард забил 16 голов в 24-х матчах чемпионата Италии. После 26-ти туров миланская команда занимает шестое место в турнирной таблице.

    Источник: Football Italia

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    04.03.2017 01:23
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