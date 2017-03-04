Примера. «Реал Сосьедад» обыграл «Бетис» и вышел на четвертое место

В матче 26-го тура Примеры «Реал Сосьедад» в гостях добился победы над «Бетисом» со счетом 3:2. Дублем в составе клуба из Сан-Себастьяна стал Хаби Прието.

Таким образом, данная победа позволила бело-голубым набрать 48 очков и подняться на четвертое место в турнирной таблице. «Бетис», имея в активе 27 баллов, остался на 14-й позиции.

Чемпионат Испании. Примера. 26-й тур

Бетис – Реал Сосьедад – 2:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Баутиста, 9; 1:1 – Манди, 16; 1:2 – Прието, 26; 2:2 – Санабрия, 65; 2:3 – Прието, 72.

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