Примера. «Реал Сосьедад» обыграл «Бетис» и вышел на четвертое место

В матче 26-го тура Примеры «Реал Сосьедад» в гостях добился победы над «Бетисом» со счетом 3:2. Дублем в составе клуба из Сан-Себастьяна стал Хаби Прието.
Таким образом, данная победа позволила бело-голубым набрать 48 очков и подняться на четвертое место в турнирной таблице. «Бетис», имея в активе 27 баллов, остался на 14-й позиции.
Чемпионат Испании. Примера. 26-й тур
Бетис – Реал Сосьедад – 2:3 (1:2)
Голы: 0:1 – Баутиста, 9; 1:1 – Манди, 16; 1:2 – Прието, 26; 2:2 – Санабрия, 65; 2:3 – Прието, 72.
Источник: Бомбардир.ру