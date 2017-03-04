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    Примера. «Реал Сосьедад» обыграл «Бетис» и вышел на четвертое место

    В матче 26-го тура Примеры «Реал Сосьедад» в гостях добился победы над «Бетисом» со счетом 3:2. Дублем в составе клуба из Сан-Себастьяна стал Хаби Прието.

    Таким образом, данная победа позволила бело-голубым набрать 48 очков и подняться на четвертое место в турнирной таблице. «Бетис», имея в активе 27 баллов, остался на 14-й позиции.

    Чемпионат Испании. Примера. 26-й тур

    Бетис – Реал Сосьедад – 2:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Баутиста, 9; 1:1 – Манди, 16; 1:2 – Прието, 26; 2:2 – Санабрия, 65; 2:3 – Прието, 72.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.03.2017 00:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 4 марта 2017, 02:46

      Сыграли как надо! Молодцы!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 4 марта 2017, 02:32

      Молодцы! Не подвели!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 4 марта 2017, 01:00

      молодец!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 4 марта 2017, 00:58

      !

      1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 4 марта 2017, 00:48

      Реал неплохо выглядит в последнее время

      1
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