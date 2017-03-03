Агент заявил, что «Фрайбург» не хочет продавать 20-летнего защитника команды в «Зенит»

Защитник «Фрайбурга» Джаглар Сеюнджу не станет игроком «Зенита» во время летнего трансферного окна. Об этом заявил агент 20-летнего футболиста Мустафа Догрю.

«Могу подтвердить, что «Фрайбург» не хочет продавать Чаглара летом ни в «Зенит», ни в какой-либо другой клуб», – сказал агент.

Ранее сообщалось, что петербургский клуб готов заплатить за игрока сборной Турции 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне Сеюнджу провел за «Фрайбург» в Бундеслиге 19 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.