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    Источник: Месси хочет, чтобы «Барселону» возглавил Сампаоли, и уже позвонил тренеру

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси хочет, чтобы новым главным тренером каталонского клуба стал Хорхе Сампаоли, который на данный момент возглавляет «Севилью». По информации источника, форвард уже связался с аргентинским специалистом по телефону, где рассказал о своем желании.

    Напомним, ранее действующий главный тренер «Барселоны» Луис Энрике объявил о том, что по окончании нынешнего сезона покинет стан сине-гранатовых. Отметим, что сам Сампаоли, как отмечалось, не планирует возглавлять каталонский клуб.

    На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу Примеры, имея в активе 57 очков.

    Источник: Goal.com

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    03.03.2017 19:16
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +54

      Evklid 3 марта 2017, 22:19

      Гном явно прифигел

      0
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 3 марта 2017, 21:50

      гном +гнида

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +50

      Bogdan1906 3 марта 2017, 20:42

      Бля.... Вы хоть вникните народ.Он хочет. Руководство барсы тоже хочет. Месси его уговорить просто пытается. И то, все решает рук-во барсы

      0
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      Рейтинг: +50

      Bogdan1906 3 марта 2017, 20:37

      Вы до 1 июля будете про тренеров барсы писать? Будете отслеживать звонки месси?

      1
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 3 марта 2017, 20:28

      Либо Леонид совсем уже берега попутал, либо лживые писаки делают рейтинги

      0
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      Рейтинг: +17785

      ilichkadr 3 марта 2017, 20:05

      Отрастив бороду, начал качать права........Вопрос решается довольно просто, меняем условия контракта и досвидос..................

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 3 марта 2017, 19:41

      Гном начинает ох....ть по полной!!;

      3
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      Рейтинг: +1282

      Джой 3 марта 2017, 19:35

      Месси - играющий тренер,директор клуба,спортивный менеджер,пресс-атташе,агент.

      5
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 3 марта 2017, 19:30

      лёня позвони лёне слуцкому,он согласен

      3
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      Рейтинг: +571

      levon_man > himik2-62 3 марта 2017, 19:37

      Как раз тезками будут командовать )))

      1
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      Рейтинг: +571

      levon_man 3 марта 2017, 19:26

      Не надоело все время писать Месси хочет это, Месси хочет то.

      3
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