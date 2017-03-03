Источник: Месси хочет, чтобы «Барселону» возглавил Сампаоли, и уже позвонил тренеру

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси хочет, чтобы новым главным тренером каталонского клуба стал Хорхе Сампаоли, который на данный момент возглавляет «Севилью». По информации источника, форвард уже связался с аргентинским специалистом по телефону, где рассказал о своем желании.

Напомним, ранее действующий главный тренер «Барселоны» Луис Энрике объявил о том, что по окончании нынешнего сезона покинет стан сине-гранатовых. Отметим, что сам Сампаоли, как отмечалось, не планирует возглавлять каталонский клуб.

На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу Примеры, имея в активе 57 очков.