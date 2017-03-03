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  • Клаэссон: «Если «Спартак» лидирует, значит, это действительно сильная команда»

Клаэссон: «Если «Спартак» лидирует, значит, это действительно сильная команда»

3 марта 2017, 14:06
9

Полузащитник «Краснодара» Виктор Клаэссон в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против «Спартака» признался, что мало знает о предстоящем сопернике. Шведский футболист подчеркнул, что «быкам» предстоит сыграть против сильной команды, так как красно-белые лидируют в РФПЛ.

«Не буду кривить душой, для меня российский чемпионат пока – terra incognita. Я практически не знаю местных команд, не представляю, в какой футбол играет тот или иной соперник. Все это буду узнавать на теоретических занятиях и уже непосредственно в играх. Но то, что «Спартак» лидирует, да еще и с серьезным отрывом, говорит само за себя. Значит эта команда действительно сильная, и нам предстоит очень напряженный матч. Но дома, при своих болельщиках, надеюсь, мы сумеем настроиться самым лучшим образом и показать качественный футбол, который позволит нам добиться успеха», – сказал Клаэссон.

Напомним, что матч между командами пройдет 5 марта. На данный момент «Спартак» лидирует в турнирной таблице, а «Краснодар» располагается на пятой строчке.

Источник: ФК «Краснодар»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Классон Виктор
Комментарии (9)
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Smolov90
1488541307
Более того, Спартак команда с великой историей и повторить её достижения команде с нашего чемпионата будет возможно, но точно сложно. Поистине народная команда, которая собирает во всей стране больше всех зрителей и болельщиков, и не важно в каком городе играет.
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Smolov90
1488541582
Краснодар будет бится до последнего. Очень верю в нашу ПОБЕДУ... тем более после игры с Уралом, она просто НЕОБХОДИМА. Пусть победит сильнейший!
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spartach n1
1488544333
Клаэссон был лучшим в игре с Уралом Хорошего игрока купили
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PNZ1985
1488547874
хороший, трудолюбивый игрок
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dimon2602
1488556724
Однозначно матч тура
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Shamil79
1488566944
этот игрок мне очень понравился...и игрой и этим комментом... и теперь он в курсе только в России такое возможно...и Федю узнал...и ЗЕНИТ!!
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Робинзон
1488598891
думаю рванёт спартачёк краснодарцев.
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