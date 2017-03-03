Клаэссон: «Если «Спартак» лидирует, значит, это действительно сильная команда»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Клаэссон в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против «Спартака» признался, что мало знает о предстоящем сопернике. Шведский футболист подчеркнул, что «быкам» предстоит сыграть против сильной команды, так как красно-белые лидируют в РФПЛ.

«Не буду кривить душой, для меня российский чемпионат пока – terra incognita. Я практически не знаю местных команд, не представляю, в какой футбол играет тот или иной соперник. Все это буду узнавать на теоретических занятиях и уже непосредственно в играх. Но то, что «Спартак» лидирует, да еще и с серьезным отрывом, говорит само за себя. Значит эта команда действительно сильная, и нам предстоит очень напряженный матч. Но дома, при своих болельщиках, надеюсь, мы сумеем настроиться самым лучшим образом и показать качественный футбол, который позволит нам добиться успеха», – сказал Клаэссон.

Напомним, что матч между командами пройдет 5 марта. На данный момент «Спартак» лидирует в турнирной таблице, а «Краснодар» располагается на пятой строчке.