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    Клаэссон: «Если «Спартак» лидирует, значит, это действительно сильная команда»

    Полузащитник «Краснодара» Виктор Клаэссон в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против «Спартака» признался, что мало знает о предстоящем сопернике. Шведский футболист подчеркнул, что «быкам» предстоит сыграть против сильной команды, так как красно-белые лидируют в РФПЛ.

    «Не буду кривить душой, для меня российский чемпионат пока – terra incognita. Я практически не знаю местных команд, не представляю, в какой футбол играет тот или иной соперник. Все это буду узнавать на теоретических занятиях и уже непосредственно в играх. Но то, что «Спартак» лидирует, да еще и с серьезным отрывом, говорит само за себя. Значит эта команда действительно сильная, и нам предстоит очень напряженный матч. Но дома, при своих болельщиках, надеюсь, мы сумеем настроиться самым лучшим образом и показать качественный футбол, который позволит нам добиться успеха», – сказал Клаэссон.

    Напомним, что матч между командами пройдет 5 марта. На данный момент «Спартак» лидирует в турнирной таблице, а «Краснодар» располагается на пятой строчке.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    03.03.2017 14:06
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 4 марта 2017, 06:41

      думаю рванёт спартачёк краснодарцев.

      0
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      Рейтинг: +305

      Shamil79 3 марта 2017, 21:49

      этот игрок мне очень понравился...и игрой и этим комментом... и теперь он в курсе только в России такое возможно...и Федю узнал...и ЗЕНИТ!!

      0
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 3 марта 2017, 18:58

      Однозначно матч тура

      0
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 3 марта 2017, 17:45

      Победит тот - кому больше повезёт...Иногда не идёт мяч в ворота и всё...... Федя ДОЛЖЕН реабилитировать себя...

      0
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 3 марта 2017, 16:31

      хороший, трудолюбивый игрок

      1
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 3 марта 2017, 15:32

      Клаэссон был лучшим в игре с Уралом
      Хорошего игрока купили

      1
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      Рейтинг: +169

      Smolov90 3 марта 2017, 14:46

      Краснодар будет бится до последнего. Очень верю в нашу ПОБЕДУ... тем более после игры с Уралом, она просто НЕОБХОДИМА. Пусть победит сильнейший!

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      Рейтинг: +169

      Smolov90 3 марта 2017, 14:41

      Более того, Спартак команда с великой историей и повторить её достижения команде с нашего чемпионата будет возможно, но точно сложно. Поистине народная команда, которая собирает во всей стране больше всех зрителей и болельщиков, и не важно в каком городе играет.

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      Рейтинг: +169

      Smolov90 > gosproektikabinet 3 марта 2017, 18:59

      Послушай сюда, ЧУЧЕЛО ,если у тебя сомнения, что я искренне выразился по факту великой истории Спартака, то я сать на тебя хотел. Вы же животные, от куда могут у такого ЧМО КАК ТЫ - быть понятия человеческие. И тебя, пускай больного, призываю уважать и другие клубы тоже, ведь мы все живём в одной стране!

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      Рейтинг: +169

      Smolov90 > Бугимен 3 марта 2017, 19:05

      Такие ЧУДОВИЩА - как ты, позорят СПАРТАК. Обратись к пластическому хирургу, это максимум врачебной помощи тебе, и то раз 300 переделывать твой фейс надо. Вместо того, что бы сказать спасибо , ты доказываешь, что ТЫ ЖИВОТНОЕ НЕБЛАГОДАРНОЕ, и судишь исключительно по себе дырявому!!!

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