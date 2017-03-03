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«Ювентус» предлагает «Арсеналу» 30 миллионов за Санчеса

3 марта 2017, 06:36
18

Руководство «Ювентуса» рассматривают вариант усиления нападения за счет покупки форварда лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса, сообщает Corriere dello Sport. Итальянцы уже контактировали с коллегами из лондонского клуба. В качестве компенсации за переход игрока была предложена сумма в размере 30 миллионов евро.

Контракт 28-летнего чилийца рассчитан с «Арсеналом» до середины 2018 года. Известно, что в его услугах заинтересовано несколько клубов, в том числе «ПСЖ», «Интер» и «Милан».

В текущем сезоне Санчес сыграл 36 матчей за «Арсенал», в которых забил 20 голов и отдал 16 результативных передач.

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Трансферы Ювентус Арсенал Санчес Алексис
Комментарии (18)
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konstantin7777
1488513311
хотелось бы чтоб в юве перешел
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Superviser77
1488516134
Маловато для такого игрока - минимум 60 млн.
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Garrincha58
1488519624
хитроzопые макаронники сами никакущего Погба продали за 100 а за Санчеса который в сто раз лучше француза в три раза дешевле дают вот также они и с Зенитом два года торговались за Витселя
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Black77718
1488519884
20 голов и 16 голевых обидно что всех тащит а толку нет Венгер импотент нет импульса развития у клуба всё одно и тоже,учитывая за сколько Погба покупал МЮ и Игуаина Юве,меньше чем за 50-60 не выйдет.
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Minusator
1488520748
Санчес великолепно себя проявляет.
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Kulimen
1488525704
Да он сотку стоит. Сейчас за 30 кусок говна покупают. Бомжатские итальяшки.
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ILOVETHISGAME.ykt
1488534190
Что? 30 лямов за Санчеса, даже, у которого год остался до конца контракта. Маловато будет Старая Синьора.
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джон базелон
1488535102
75-100 миллионов и Бонучи.Сейчас за мертвого Витселя 30 платят,а чилиец просто великолепен!
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Ramsey___20
1488536872
Помню, как юве предлагал 10 млн за Ван Перси, перед его переходом в МЮ
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xXx7090
1488543858
Минимум его стоимость 70 млн и это самый минимум!!!
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