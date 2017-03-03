«Ювентус» предлагает «Арсеналу» 30 миллионов за Санчеса

Руководство «Ювентуса» рассматривают вариант усиления нападения за счет покупки форварда лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса, сообщает Corriere dello Sport. Итальянцы уже контактировали с коллегами из лондонского клуба. В качестве компенсации за переход игрока была предложена сумма в размере 30 миллионов евро.

Контракт 28-летнего чилийца рассчитан с «Арсеналом» до середины 2018 года. Известно, что в его услугах заинтересовано несколько клубов, в том числе «ПСЖ», «Интер» и «Милан».

В текущем сезоне Санчес сыграл 36 матчей за «Арсенал», в которых забил 20 голов и отдал 16 результативных передач.