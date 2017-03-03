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    «Ювентус» предлагает «Арсеналу» 30 миллионов за Санчеса

    Руководство «Ювентуса» рассматривают вариант усиления нападения за счет покупки форварда лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса, сообщает Corriere dello Sport. Итальянцы уже контактировали с коллегами из лондонского клуба. В качестве компенсации за переход игрока была предложена сумма в размере 30 миллионов евро.

    Контракт 28-летнего чилийца рассчитан с «Арсеналом» до середины 2018 года. Известно, что в его услугах заинтересовано несколько клубов, в том числе «ПСЖ», «Интер» и «Милан».

    В текущем сезоне Санчес сыграл 36 матчей за «Арсенал», в которых забил 20 голов и отдал 16 результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.03.2017 06:36
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +26

      xXx7090 3 марта 2017, 15:24

      Минимум его стоимость 70 млн и это самый минимум!!!

      0
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      Рейтинг: +10

      Ramsey___20 3 марта 2017, 13:27

      Помню, как юве предлагал 10 млн за Ван Перси, перед его переходом в МЮ

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 3 марта 2017, 12:58

      75-100 миллионов и Бонучи.Сейчас за мертвого Витселя 30 платят,а чилиец просто великолепен!

      0
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      Рейтинг: +79

      ILOVETHISGAME.ykt 3 марта 2017, 12:43

      Что? 30 лямов за Санчеса, даже, у которого год остался до конца контракта. Маловато будет Старая Синьора.

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 3 марта 2017, 12:42

      У меня только один вопрос, что в Юве курят?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 3 марта 2017, 10:33

      Мало

      0
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      Рейтинг: +1381

      marslond 3 марта 2017, 10:29

      Статистика Санчеса 34 матча 20 голов и 16 ассистов и они предлагают лишь 30 млн. Толкнули Погба за сотку, а теперь сами хотят подешёвки купить игрока в разы лучше француза... смешные)))

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 3 марта 2017, 10:21

      Да он сотку стоит. Сейчас за 30 кусок говна покупают. Бомжатские итальяшки.

      2
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      Рейтинг: +271

      artem 81 3 марта 2017, 09:32

      норм

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      Рейтинг: +71

      Minusator 3 марта 2017, 08:59

      Санчес великолепно себя проявляет.

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