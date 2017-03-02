«МЮ» поздравил Гиггза с 26-й годовщиной дебюта за клуб

Официальный аккаунт «Манчестер Юнайтед» в Instagram поздравил экс-полузащитника Райана Гиггза с 26-й годовщиной дебюта в составе команды.

«Райан Гиггз дебютировал за клуб ровно 26 лет назад! А остальное, как говорится, — уже история», — говорится в обращении.

2-го марта 1991-го года Гиггз вышел на замену Денису Ирвину в матче чемпионата Англии против «Эвертона».

За 24 года выступлений за манчестерский клуб валлиец принял участие в 963-х официальных играх и выиграл 35 трофеев.

После окончания карьеры двукратный победитель Лиги чемпионов остался в тренерском штабе команды, который покинул 2-го июля 2016-го года.

Ранее сообщалось о том, что валлиец может возглавить «Суонси».