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    «МЮ» поздравил Гиггза с 26-й годовщиной дебюта за клуб

    Официальный аккаунт «Манчестер Юнайтед» в Instagram поздравил экс-полузащитника Райана Гиггза с 26-й годовщиной дебюта в составе команды.

    «Райан Гиггз дебютировал за клуб ровно 26 лет назад! А остальное, как говорится, — уже история», — говорится в обращении.

    2-го марта 1991-го года Гиггз вышел на замену Денису Ирвину в матче чемпионата Англии против «Эвертона».

    За 24 года выступлений за манчестерский клуб валлиец принял участие в 963-х официальных играх и выиграл 35 трофеев.

    После окончания карьеры двукратный победитель Лиги чемпионов остался в тренерском штабе команды, который покинул 2-го июля 2016-го года.

    Ранее сообщалось о том, что валлиец может возглавить «Суонси».

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    02.03.2017 13:27
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +367

      gigs84 2 марта 2017, 16:11

      Классный игрок!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +68

      Ортапед 2 марта 2017, 15:57

      Это круто когда клуб помнит своих ветеранов, у нас наверное только Спартак так поступает.А Райан легенда-учись Кокорин.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 2 марта 2017, 15:56

      Самый чистый игрок!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +48

      EastJuice 2 марта 2017, 15:21

      Ты наша легенда Райан !!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1608

      кто там 2 марта 2017, 13:58

      гыгы. а 36 трофей у брата забрал

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70

      Fanfurik 2 марта 2017, 13:50

      35 трофеев легенда

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 2 марта 2017, 13:37

      Присоединяюсь, легенда!

      2
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