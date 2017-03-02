«Сток Сити» продлил контракт с Афеллаем

Полузащитник «Сток Сити» Ибрагим Афеллай подписал новое соглашение с клубом сроком до 2019-го года.

«Я очень рад. С первого дня тут я чувствую себя как дома. «Сток» — большой клуб. Болельщики по-особенному поддерживают нас, всегда посещая выездные матчи.

Травма осталась в прошлом. Думаю, я уже доказал, что вернулся к делу. Я упорно работаю каждый день и стараюсь быть в лучшей своей форме, чтобы помогать клубу», — сказал 30-летний хавбек.

Афеллай перешел в «Сток Сити» в июле 2015-го года. Ранее голландец выступал за ПСВ, «Барселону», «Шальке-04» и «Олимпиакос».

В апреле 2016-го года футболист получил разрыв крестообразных связок колена.

В текущем сезоне Афеллай принял участие в девяти матчах английской Премьер-лиги, не отметившись голами.

«Сток» занимает 10-е место в турнирной таблице.