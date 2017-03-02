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    «Сток Сити» продлил контракт с Афеллаем

    Полузащитник «Сток Сити» Ибрагим Афеллай подписал новое соглашение с клубом сроком до 2019-го года.

    «Я очень рад. С первого дня тут я чувствую себя как дома. «Сток» — большой клуб. Болельщики по-особенному поддерживают нас, всегда посещая выездные матчи.

    Травма осталась в прошлом. Думаю, я уже доказал, что вернулся к делу. Я упорно работаю каждый день и стараюсь быть в лучшей своей форме, чтобы помогать клубу», — сказал 30-летний хавбек.

    Афеллай перешел в «Сток Сити» в июле 2015-го года. Ранее голландец выступал за ПСВ, «Барселону», «Шальке-04» и «Олимпиакос».

    В апреле 2016-го года футболист получил разрыв крестообразных связок колена.

    В текущем сезоне Афеллай принял участие в девяти матчах английской Премьер-лиги, не отметившись голами.

    «Сток» занимает 10-е место в турнирной таблице.

    Источник: ФК «Сток Сити»

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    02.03.2017 12:36
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