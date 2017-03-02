Семак изучает тактику во сне

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак не скрывает, что всю его текущую жизнь заполняет футбол, в том числе и во сне.

«И снится мне сон… Конечно же, про футбол. Если честно, в последнее время только он и снится. Никакой романтики, увлекательных историй и приключений. Снятся мне в основном рабочие моменты, методики тренировочного процесса, тактика, игровые схемы.

Футбола в моей жизни много. Думал как-то эксперимент провести – посмотреть матч как болельщик. Провалился мой эксперимент. И эмоции, и наметанный глаз дают о себе знать. Сразу начинаю все анализировать, просчитывать, сравнивать… Это уже профессиональные привычки, от них никуда не деться. Да я и не хочу от них избавляться – они мне нравятся», – цитирует Семака welcome2018.com.

Напомним, что в среду «Уфа» впервые в своей истории пробилась в полуфинал Кубка России.