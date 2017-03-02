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Семак изучает тактику во сне

2 марта 2017, 09:05
7

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак не скрывает, что всю его текущую жизнь заполняет футбол, в том числе и во сне.

«И снится мне сон… Конечно же, про футбол. Если честно, в последнее время только он и снится. Никакой романтики, увлекательных историй и приключений. Снятся мне в основном рабочие моменты, методики тренировочного процесса, тактика, игровые схемы.

Футбола в моей жизни много. Думал как-то эксперимент провести – посмотреть матч как болельщик. Провалился мой эксперимент. И эмоции, и наметанный глаз дают о себе знать. Сразу начинаю все анализировать, просчитывать, сравнивать… Это уже профессиональные привычки, от них никуда не деться. Да я и не хочу от них избавляться – они мне нравятся», – цитирует Семака welcome2018.com.

Напомним, что в среду «Уфа» впервые в своей истории пробилась в полуфинал Кубка России.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Уфа Семак Сергей
Комментарии (7)
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Ортапед
1488436586
Это ещё раз доказывает степень профессиализма Семака.Когда серьёзно относился к делу,даже сны снятся про это.Селак-молодец,Семак-легенда.
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bset
1488436907
Еще бы не нравилось. Оставаться профессионалом в любой момент
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nik55
1488438305
и что снится победы или поражения ?
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Georg 07 rus
1488440169
Что то он курит!!!
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B.G.
1488444432
зашибись так работать! ))
Ответить
ЖОРРО
1488458166
Сергей Богданович Семак был до мозга костей профессиональным игроком,теперь становится профессиональным тренером!Похвально!
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Rimer
1488485854
Как игрок, только уважением вызывал своими поступками на поле, удачи тебе Сергей Семак
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