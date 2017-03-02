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    Семак изучает тактику во сне

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак не скрывает, что всю его текущую жизнь заполняет футбол, в том числе и во сне.

    «И снится мне сон… Конечно же, про футбол. Если честно, в последнее время только он и снится. Никакой романтики, увлекательных историй и приключений. Снятся мне в основном рабочие моменты, методики тренировочного процесса, тактика, игровые схемы.

    Футбола в моей жизни много. Думал как-то эксперимент провести – посмотреть матч как болельщик. Провалился мой эксперимент. И эмоции, и наметанный глаз дают о себе знать. Сразу начинаю все анализировать, просчитывать, сравнивать… Это уже профессиональные привычки, от них никуда не деться. Да я и не хочу от них избавляться – они мне нравятся», – цитирует Семака welcome2018.com.

    Напомним, что в среду «Уфа» впервые в своей истории пробилась в полуфинал Кубка России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.03.2017 09:05
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +43

      Rimer 2 марта 2017, 23:17

      Как игрок, только уважением вызывал своими поступками на поле, удачи тебе Сергей Семак

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 2 марта 2017, 15:36

      Сергей Богданович Семак был до мозга костей профессиональным игроком,теперь становится профессиональным тренером!Похвально!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2501

      B.G. 2 марта 2017, 11:47

      зашибись так работать! ))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +147

      Georg 07 rus 2 марта 2017, 10:36

      Что то он курит!!!

      -2
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      Рейтинг: +8018

      nik55 2 марта 2017, 10:05

      и что снится победы или поражения ?

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 2 марта 2017, 09:41

      Еще бы не нравилось. Оставаться профессионалом в любой момент

      2
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      Рейтинг: +68

      Ортапед 2 марта 2017, 09:36

      Это ещё раз доказывает степень профессиализма Семака.Когда серьёзно относился к делу,даже сны снятся про это.Селак-молодец,Семак-легенда.

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