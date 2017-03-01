Бабаев: «Срок дисквалификации Еременко сократят максимум на полгода»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев выразил мнение, что срок дисквалификации полузащитника армейцев Романа Еременко может быть сокращен максимум на полгода. Напомним, минувшим ноябрем финский хавбек на два года был отстранен от любой футбольной деятельности за употребление кокаина.

– В четверг будет рассмотрена апелляция Романа Еременко, дисквалифицированного на два года. На что рассчитывает ЦСКА?

– Знаете, всегда хочется надеяться на лучшее. Но, к сожалению, умом понимаю, что серьезных послаблений ждать не приходится. То есть, думаю, если дисквалификацию и сократят, то незначительно.

– Насколько сократят? На полгода?

– Полгода – это максимально. И то не уверен, что даже это случится…

– Почему?

– Сейчас ситуация вокруг допинговых скандалов настолько накалена, что, мне кажется, КЭДК будет настроен крайне решительно в отношении Еременко и никаких послаблений себе не позволит. Во-вторых, Роман достаточно опытный футболист. А то, что прощают молодому игроку, к сожалению, не всегда прощают футболисту, который уже должен отвечать в полной мере за свои ошибки.

Отметим, что завтра УЕФА рассмотрит апелляцию Еременко. В нынешнем сезоне полузащитник провел за ЦСКА в РФПЛ девять матчей, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.