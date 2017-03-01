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    Арбитры Николаев и Федотов провалили тесты по физподготовке

    Российские судьи Алексей Николаев и Игорь Федотов не смогли выполнить нормативы по физической подготовке.

    Сообщается, что Николаев, который является самым опытным из действующих арбитров, впервые сдавал тест. Из-за болезни он пропустил часть подготовки ко второму этапу сезона. Федотов же повторно не сумел пройти экзамен. Ранее он не уложился в норматив на февральском сборе в Турции.

    Стоит отметить, что судьи, не сдавшие экзамены по физподготовке или правилам игры, не допускаются к обслуживанию матчей чемпионата, первенства и Кубка России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.03.2017 17:56
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 1 марта 2017, 19:30

      Молодцы. Как они до этого судили, дохлые и не зная правил?

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 марта 2017, 19:28

      вот смеху то, а матчТВ только что показывал фильм как Федотов готовится к началу сезона и как он молодец тягает штангу и бегает кроссы а на деле никакуша так зачем показывать по телику и обманывать народ

      1
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      Рейтинг: +1381

      marslond 1 марта 2017, 19:19

      Скоро судить будет некому, сначала экзамен на правила провалили, теперь "физику", что дальше?

      0
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      Рейтинг: +192

      LINED 1 марта 2017, 18:52

      Скоро всех судьей потеряем, без них играть будем... все равно ничего не поменяется

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 1 марта 2017, 18:31

      Олл инкдюзив виноват, дорвались на халяву.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 1 марта 2017, 18:02

      Всё, придётся таджиков приглашать!

      2
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      Рейтинг: +1702

      altezzik > Gullit 76 1 марта 2017, 18:23

      Равшан Ирматов норм!

      4
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      Рейтинг: +800

      forward33 > altezzik 1 марта 2017, 19:25

      Он узбек))

      1
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