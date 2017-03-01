Арбитры Николаев и Федотов провалили тесты по физподготовке

Российские судьи Алексей Николаев и Игорь Федотов не смогли выполнить нормативы по физической подготовке.

Сообщается, что Николаев, который является самым опытным из действующих арбитров, впервые сдавал тест. Из-за болезни он пропустил часть подготовки ко второму этапу сезона. Федотов же повторно не сумел пройти экзамен. Ранее он не уложился в норматив на февральском сборе в Турции.

Стоит отметить, что судьи, не сдавшие экзамены по физподготовке или правилам игры, не допускаются к обслуживанию матчей чемпионата, первенства и Кубка России.