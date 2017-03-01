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  • Арбитры Николаев и Федотов провалили тесты по физподготовке

Арбитры Николаев и Федотов провалили тесты по физподготовке

1 марта 2017, 17:56
8

Российские судьи Алексей Николаев и Игорь Федотов не смогли выполнить нормативы по физической подготовке.

Сообщается, что Николаев, который является самым опытным из действующих арбитров, впервые сдавал тест. Из-за болезни он пропустил часть подготовки ко второму этапу сезона. Федотов же повторно не сумел пройти экзамен. Ранее он не уложился в норматив на февральском сборе в Турции.

Стоит отметить, что судьи, не сдавшие экзамены по физподготовке или правилам игры, не допускаются к обслуживанию матчей чемпионата, первенства и Кубка России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Николаев Алексей Федотов Игорь
Комментарии (8)
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Gullit 76
1488380520
Всё, придётся таджиков приглашать!
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kykyi
1488382296
Олл инкдюзив виноват, дорвались на халяву.
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LINED
1488383532
Скоро всех судьей потеряем, без них играть будем... все равно ничего не поменяется
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marslond
1488385140
Скоро судить будет некому, сначала экзамен на правила провалили, теперь "физику", что дальше?
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Garrincha58
1488385688
вот смеху то, а матчТВ только что показывал фильм как Федотов готовится к началу сезона и как он молодец тягает штангу и бегает кроссы а на деле никакуша так зачем показывать по телику и обманывать народ
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Бриг
1488385859
Молодцы. Как они до этого судили, дохлые и не зная правил?
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