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  • Бородюк: «Обидно, что многие, поигравшие на высоком уровне, сейчас в России не востребованы»

Бородюк: «Обидно, что многие, поигравшие на высоком уровне, сейчас в России не востребованы»

28 февраля 2017, 22:57
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Бывший тренер московского «Торпедо» и «Кайрата» Александр Бородюк, назначенный вчера на пост наставника сборной Казахстана, рассказал, насколько у него была велика возможность возглавить национальную российскую команду минувшим летом. По словам специалиста, ему не обидно, что не получилось найти работу в родной стране.

«Насколько серьезно рассматривали мою кандидатуру на пост главного тренера сборной России? Была встреча с Виталием Мутко в Минспорта. Состоялся хороший разговор, профессиональный. Сейчас нет смысла что-либо говорить об этом, потому что выбор сделан.

Не обидно ли, что не востребован в России? Это нормально для тренера. Но мне обидно, что многие поигравшие на высоком уровне, сейчас не востребованы. Тут многое зависит от управленцев. Может, от того, есть агент или нет. У меня его нет. Возможно, это и упущение. Переговоры с клубами были, но в какой-то момент не находили взаимопонимания. А это для меня очень важно. И это взаимопонимание с руководством Казахстанской Федерации футбола мы нашли», – сказал Бородюк.

Источник: «Советский спорт»
Россия Казахстан Бородюк Александр
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