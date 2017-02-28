Бородюк: «Обидно, что многие, поигравшие на высоком уровне, сейчас в России не востребованы»

Бывший тренер московского «Торпедо» и «Кайрата» Александр Бородюк, назначенный вчера на пост наставника сборной Казахстана, рассказал, насколько у него была велика возможность возглавить национальную российскую команду минувшим летом. По словам специалиста, ему не обидно, что не получилось найти работу в родной стране.

«Насколько серьезно рассматривали мою кандидатуру на пост главного тренера сборной России? Была встреча с Виталием Мутко в Минспорта. Состоялся хороший разговор, профессиональный. Сейчас нет смысла что-либо говорить об этом, потому что выбор сделан.

Не обидно ли, что не востребован в России? Это нормально для тренера. Но мне обидно, что многие поигравшие на высоком уровне, сейчас не востребованы. Тут многое зависит от управленцев. Может, от того, есть агент или нет. У меня его нет. Возможно, это и упущение. Переговоры с клубами были, но в какой-то момент не находили взаимопонимания. А это для меня очень важно. И это взаимопонимание с руководством Казахстанской Федерации футбола мы нашли», – сказал Бородюк.