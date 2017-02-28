В «Томи» начали выплачивать зарплату игрокам

В «Томи» начался процесс выплаты долгов по зарплатам. О полном погашении речи пока не идет, однако некоторым игрокам был перечислено до 80 процентов от задолженности.

Как заявил ранее член совета директоров томского клуба и заместитель губернатора области Чингис Акатаев, общая сумма долга за минувший год составляет 460 миллионов рублей. Напомним, что вчера, 27 февраля, на счет «Томи» компанией «Газпром нефть» были переведены 200 миллионов.

В декабре из-за финансовых проблем сибиряки лишились ряда футболистов, расторгнувших контракты в одностороннем порядке.

После 17-ти туров «Томь» располагается на последнем месте в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе девять очков и отставая от зоны переходных матчей на три балла.