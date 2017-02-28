Мисимович заявил, что перед матчами чемпионата Китая его команда ела лобстеров

Бывший полузащитник «Динамо» Звездан Мисимович, ныне выступающий за «Гуйчжоу Жэньхэ», рассказал о культурных различиях Европы и Китая, а также отметил специфичность местной кухни. По его словам, в китайском клубе перед матчами принято есть лобстеров.

«В Китае все по-другому. Менталитет, образ жизни, особенно отличается еда. Сравнить кухню китайских и немецких ресторанов невозможно. Здесь не совсем первоклассное питание. Но, например, перед матчами китайского чемпионата наша команда ела лобстеров», – сказал Мисимович.

Напомним, Мисимович выступал за «Динамо» с 2011 по 2013 год. В китайский чемпионат 34-летний босниец перебрался в 2013 году.