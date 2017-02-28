Наингголан: «Рома» хочет сделать требл»

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан выразил мнение, что римский клуб по итогам нынешнего сезона намерен выиграть Серию А, Кубок Италии и Лигу Европы. По его словам, «волки» способны обыграть любого соперника в каждом из турниров.

«Мы продолжаем выступать в трех соревнованиях и хотим их выиграть. «Рома» – сильная команда, которая уверена в своих силах. Если мы играем в свой футбол, то способны обыграть кого угодно. Да, нам достался сильный соперник в Лиге Европы – «Лион». Но если мы не будем чувствовать серьезную силу на одной стадии, то обязательно встретимся с ней в дальнейшем», – сказал Наингголан.

Отметим, что на данный момент «Рома» занимает в турнирной таблице Серии А второе место, отставая от лидера на семь очков. В Кубке Италии римляне пробились в 1/2 финала, где встретятся с «Лацио». В рамках 1/8 финала Лиги Европы «волки» сыграют против «Лиона».