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«Анжи» предложил ужесточить борьбу с матом на трибунах

28 февраля 2017, 14:10
8

Представитель махачкалинского «Анжи», выступая на семинаре по безопасности и работе с болельщиками, проводимого под эгидой РФС, предложил ужесточить наказание за нецензурную брань на стадионах. Об этом рассказал один из руководителей РФС Владимир Маркин.

«Представитель «Анжи», когда я заговорил о проблеме нецензурной брани, которая режет ухо не только рафинированным, но и брутальным болельщикам, предложил ужесточить наказание за подобного рода массовые кричалки. Эти штрафы по 20-30 тысяч рублей фактически не воздействует так, как хотелось бы. Надо активнее работать и с судьями в том числе. Я пообещал, что на ближайшем заседании комитета по безопасности эти предложения обсудим и выработаем предложения по комплексному решению этой проблемы», – заявил функционер из РФС.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Россия Анжи
Комментарии (8)
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panmon
1488281260
Снайпера посадите с навыками чтения по губам, чтобы ошибок меньше было...
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Fedor4uk
1488283412
Вот эти самые абреки никогда не станут цивилизованными людьми,они ведут себя как индейцы даже за приделами стадиона!
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Михас007
1488285123
Полностью подерживаю
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Pro100Kid
1488289330
Очень хорошее начинание. Людям,ходящим на стадион с детьми (ну и вообще всем в меру воспитанным гражданам),очень неприятно слышать слева и справа нецензурные выражения.
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Shamil79
1488294206
это желание всех адекватных болелов
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Юрэс
1488298491
А как тогда эмоции проявлять ??? Браво кричать ???? Просто настоящий болельщик не пойдёт .
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