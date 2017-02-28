«Анжи» предложил ужесточить борьбу с матом на трибунах

Представитель махачкалинского «Анжи», выступая на семинаре по безопасности и работе с болельщиками, проводимого под эгидой РФС, предложил ужесточить наказание за нецензурную брань на стадионах. Об этом рассказал один из руководителей РФС Владимир Маркин.

«Представитель «Анжи», когда я заговорил о проблеме нецензурной брани, которая режет ухо не только рафинированным, но и брутальным болельщикам, предложил ужесточить наказание за подобного рода массовые кричалки. Эти штрафы по 20-30 тысяч рублей фактически не воздействует так, как хотелось бы. Надо активнее работать и с судьями в том числе. Я пообещал, что на ближайшем заседании комитета по безопасности эти предложения обсудим и выработаем предложения по комплексному решению этой проблемы», – заявил функционер из РФС.