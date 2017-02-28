Арена ЦСКА может принять матч за Суперкубок Европы

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер заявил, что с большой долей вероятности ближайший матч за Суперкубок России пройдет на домашнем стадионе его клуба. Также функционер рассказал о намерениях провести на арене и поединок за Суперкубок Европы.

«Я думаю, что это произойдет на нашем стадионе. Но я хочу провести и другой Суперкубок – Суперкубок Европы. Но, наверное, осуществить это получится уже в 2019 году. Я говорил на эту тему еще с Платини. Спросил его, выдвигать ли нам заявку, и он ответил: «Да». Сейчас, правда, Мишеля уже нет во главе УЕФА, но на наши планы это не повлияет. На Суперкубок Европы 2018 года мы выдвигаться не будем: летом этого года в России пройдет чемпионат мира, после которого, думаю, этот турнир будет уже не так интересен», – заключил Гинер.

Ориентировочно матч за Суперкубок России, который откроет сезон-2017/2018, должен состояться в июле.