Орлов: «Андерлехт» – не «МЮ», не «Рома». Состав «Зенита» позволял пройти довольно среднюю команду»

Известный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что в поражении «Зенита» от «Андерлехта» в 1/16 Лиги Европы виноват тренерский штаб сине-бело-голубых. По его мнению, состав петербургской команды позволял пройти бельгийцев.

– На прошлой неделе «Зенит» закончил выступления в Европе. Какую оценку можете поставить еврокубковой кампании?

– Это ужасно, что «Зенит» вылетел! Мне кажется, что не было человека, который бы не убедился в том, что «Зенит» разбазарил, растранжирил свои моменты. Состав «Зенита» позволял пройти довольно среднюю по европейским понятиям команду «Андерлехт». Это же не «Манчестер Юнайтед», не «Рома», не «Ростов», которые принимают участие в этом турнире. Это ошибка тренерского штаба.

– В среде болельщиков можно встретить мнение, что если команда не догонит «Спартак», то Луческу должен быть отправлен в отставку. Как к этому относитесь?

– Это должно быть решение клуба, никак не отношусь, надо решать тем, кто нанимал его на работу. Я всегда поддерживаю тренера, я знаю, какой это горький хлеб, это неблагодарный хлеб. Надо относиться очень сдержанно, как и к уходу футболистов. Уход – это очень сложный психологический процесс. Хочу пожелать относиться пободрее и к тренерам, которых увольняют, и к игрокам, которые заканчивают играть.

Напомним, что после 17-ти туров РФПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Спартака» на пять очков.