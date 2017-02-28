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  • Орлов: «Андерлехт» – не «МЮ», не «Рома». Состав «Зенита» позволял пройти довольно среднюю команду»

Орлов: «Андерлехт» – не «МЮ», не «Рома». Состав «Зенита» позволял пройти довольно среднюю команду»

28 февраля 2017, 10:36
18

Известный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что в поражении «Зенита» от «Андерлехта» в 1/16 Лиги Европы виноват тренерский штаб сине-бело-голубых. По его мнению, состав петербургской команды позволял пройти бельгийцев.

– На прошлой неделе «Зенит» закончил выступления в Европе. Какую оценку можете поставить еврокубковой кампании?

– Это ужасно, что «Зенит» вылетел! Мне кажется, что не было человека, который бы не убедился в том, что «Зенит» разбазарил, растранжирил свои моменты. Состав «Зенита» позволял пройти довольно среднюю по европейским понятиям команду «Андерлехт». Это же не «Манчестер Юнайтед», не «Рома», не «Ростов», которые принимают участие в этом турнире. Это ошибка тренерского штаба.

– В среде болельщиков можно встретить мнение, что если команда не догонит «Спартак», то Луческу должен быть отправлен в отставку. Как к этому относитесь?

– Это должно быть решение клуба, никак не отношусь, надо решать тем, кто нанимал его на работу. Я всегда поддерживаю тренера, я знаю, какой это горький хлеб, это неблагодарный хлеб. Надо относиться очень сдержанно, как и к уходу футболистов. Уход – это очень сложный психологический процесс. Хочу пожелать относиться пободрее и к тренерам, которых увольняют, и к игрокам, которые заканчивают играть.

Напомним, что после 17-ти туров РФПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Спартака» на пять очков.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Лига Европы Зенит Андерлехт Луческу Мирча Орлов Геннадий
Комментарии (18)
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den161
1488268801
Орлов красавец, Ростов в один ряд с МЮ и Ромой )))
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polt
1488268809
Иногда Орлов и прав...
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Урия Гип
1488270651
Зенит выглядел тяжеловато. Пик формы придётся на ЧР.
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Gullit 76
1488272584
Зенит во второй игре всё показал - он сильнее Андерлехта и на много.Первая игра это тренерская ошибка в выборе игроков и главное физическая форма не позволила играть на скоростях Андерлехта(во втором матче уже было совсем по другому)Только Барселона и Атлетико в таком же плохом состоянии обыгрывает,а Зенит Бельгийцев не в силах.Чемп они теперь обязаны брать!
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Den Bull
1488272727
Берите быстрее Раньери,пока тёпленький и не забрали.
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lekseij2007
1488274474
Длинный язык. Никак не успокоится.
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marslond
1488277072
Ёлки-палки Орлов никак не успокоится, если бы проиграли Юнайтед или Роме он уже отмазку давно подготовил, а так находу выдумывает
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Клим Чугункин.
1488278793
Зинит не Ростов,поэтому нехер ему делать в Европе.
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Алекс Таранов
1488812365
вы смотрели цска-зенит? как два наподающих "зени" ни разу не пробили в створ ворот за всю игру? а получают 3мил. евро в год... они зажрались и с таким подходом никогда не взойдут на пьедестал... на данном отрезке лучшие :спартак,краснодар,ростов.
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