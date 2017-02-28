Моуринью хочет приобрести в «МЮ» Фабрегаса

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас в летнее трансферное окно может перейти в «Манчестер Юнайтед». Утверждается, что в услугах 29-летнего испанца заинтересован лично главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью, работавший с хавбеком в лондонском клубе.

Ранее сообщалось, что на футболиста также претендует «Милан», который готов заплатить за него 32 миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Фабрегас забил три гола и сделал шесть результативных передач в 17 матчах. Его соглашение с «Челси» рассчитано до лета 2019 года.