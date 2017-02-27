Кавазашвили: «Вместе с родными посмеялись над моим «назначением» в «Анжи»

Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили подчеркнул, что до сих пор не получал никаких звонков из «Анжи». На официальном сайте махачкалинцев ветерана недавно внесли в раздел с информацией о дирекции клуба как председателя совета директоров.

– Три дня тому назад вы уже говорили, что удивились, узнав о своем назначении в совет директоров «Анжи». Ничего не поменялось за это время?

– Нет-нет. Мне никто из клуба не звонил. Заинтересовался, зашел на сайт «Анжи», вместе с родными посмеялись. Как так, назначили, а я не в курсе.

– Быть может, это ваш полный тезка?

– На всей планете есть только один Анзор Амберкович Кавазашвили.