Левандовски льстит сравнение с Гердом Мюллером

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски с уважением отнесся к словам председателя правления клуба Карл-Хайнца Румменигге о его сравнении с легендарным Гердом Мюллером.

«Бывает сложно сравнивать на столько разные эпохи в футболе. Но для меня большая честь, когда делают такое сравнение. Сравнение с таким игроком, как Герд Мюллер. Это меня очень радует, но я все еще пишу свою историю. Я готов продолжать делать это. То, что, возможно, другие еще не делали», – сказал Левандовски.

Напомним, что Герд Мюллер выступал за «Баварию» с 1964 по 1979 год.