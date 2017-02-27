Селюк: «Анжи» показал, как может лопнуть мыльный пузырь»

Известный агент Дмитрий Селюк назвал «Анжи» зеркалом российского футбола, сравнив его со «Спартаком» и «Зенитом».

«Анжи» – зеркало российского футбола. Этот клуб наглядно показал, как может лопнуть мыльный пузырь.

Сейчас «Анжи» делает ставку на молодых игроков, и это правильно. Такие клубы и должны так поступать. Например, «Спартак» и «Зенит», клубы, которые ставят перед собой задачу стать чемпионом, на своих воспитанниках далеко не уедут, нужны приобретения», – сказал Селюк.

В текущем сезоне «Анжи» после 17 туров занимает 11 строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 20 очков.