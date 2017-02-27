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Селюк: «Анжи» показал, как может лопнуть мыльный пузырь»

27 февраля 2017, 06:16
7

Известный агент Дмитрий Селюк назвал «Анжи» зеркалом российского футбола, сравнив его со «Спартаком» и «Зенитом».

«Анжи» – зеркало российского футбола. Этот клуб наглядно показал, как может лопнуть мыльный пузырь.

Сейчас «Анжи» делает ставку на молодых игроков, и это правильно. Такие клубы и должны так поступать. Например, «Спартак» и «Зенит», клубы, которые ставят перед собой задачу стать чемпионом, на своих воспитанниках далеко не уедут, нужны приобретения», – сказал Селюк.

В текущем сезоне «Анжи» после 17 туров занимает 11 строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 20 очков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Анжи Зенит Спартак Селюк Дмитрий
Комментарии (7)
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Михаил Шевченко
1488169929
Зато как звёздной все начиналось....
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Диктор
1488171172
Кто вообще этого ИЗВЕСТНОГО мудоз.вона печатает?
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арейская
1488173486
Самозванный эксперт, блин...
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sprint5
1488175169
а кто в этом зеркале
Ответить
bset
1488175926
Т.е. свой игрок - это определенно плохой игрок. А почему бы не развить свою молодежь так, чтобы ее хотели купить во все клубы. Плюс они помогали бы делать свой клуб топ-клубом
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