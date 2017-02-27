Итоги Конкурса прогнозов: sergey_86-76 стал победителем сезона «Январь-февраль-17»

Подошел к концу первый в 2017 году сезон Конкурса прогнозов – «Январь-февраль-17». В течение почти двух месяцев вы упорно сражались за звание лучшего прогнозиста «Бомбардира». Настало время подвести итоги и наградить лучших из лучших.

Победителем сезона «Январь-февраль-17» стал sergey_86-76. За это время он сделал 2018 ставок со средним коэффициентом в 3.06 и заработал 932678 очков рейтинга. Его подарок – наушники iSport Strive от всемирно известного бренда Monster и интервью на «Бомбардире».

Второе место занял участник под ником ROSTOV SUPER, который набрал 684393 очка рейтинга и выиграл крутое портативное зарядное устройство для смартфонов от Monster.

Третьим стал Борз-95. Он заработал 631520 очков рейтинга, сделав 1701 ставку со средним коэффициентом в 2.25. Его приз – первая автобиографическая книга Алексея Смертина «Сибирский резидент. От Алтая до Альбиона» от издательства «Эксмо» с автографом автора.

Четвертая строчка досталась artem 81. Он получает игровую майку футболиста «Локомотива» или «Урала» на выбор.

Замкнул пятерку лучших пользователь с забавным аватаром Alexx-the-Master, наградой которому станет альбом и бокс наклеек FiFA 365 от Panini.

Чтобы получить свой приз, победителям необходимо связаться с нами, написав на bets@bombardir.ru с пометкой «Конкурс прогнозов. Январь-февраль-17» в ближайшее время.

100 лучших игроков Конкурса прогнозов получают по 300 бонусных бустеров в футбольном менеджере «11х11». Если вы нашли себя в Топ-100 и хотите получить свои бустеры, вам нужно написать на bets@bombardir.ru, указав в письме свой ник на «Бомбардире», название команды в игре «11х11» и ID команды. В теме письма напишите так: «Конкурс прогнозов. Бустеры».

Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

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Важно: Бустеры не будут начислены на аккаунты в браузерной версии.

Новый сезон Конкурса прогнозов стартовал сегодня в 5:00 по московскому времени. Подробная информация о новом сезоне и о призах появится позднее.

Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru