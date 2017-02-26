Ромеу: «Никто не хотел проиграть в финале Кубка Лиги, причем на последних минутах»

Полузащитник «Саутгемптона» Ориоль Ромеу прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (2:3) в финальном матче Кубка английской Лиги. Нападающий манкунианцев Златан Ибрагимович забил решающий мяч на 87-й минуте встречи.

«Трудно подобрать положительные слова, ведь никто не хотел проиграть в финальном матче, причем на его последних минутах. Касаемо хода поединка, мы оказались в тяжелой ситуации при счете 0:2, но нам удалось собраться и вернуться в игру, сохранив нашу философию и стиль.

Играя в таком ключе, у нас были возможности забить третий гол. Этого не получилось, и тут внезапно забил соперник», — сказал испанец.

В составе команды Джан Пьеро Гасперини дублем отметился Маноло Габбиадини, перешедший из «Наполи» в начале месяца.