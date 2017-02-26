Агент: «У Мане были предложения из Китая и России»

Агент нападающего «Ливерпуля» Садьо Мане рассказал об интересе к своему клиенту со стороны других клубов. Ранее сенегалец продлил соглашение с мерсисайдцами.

«У Садьо были предложения из Китая и России, но мы ответили отказом, потому что сейчас неподходящее время, чтобы зарабатывать огромные деньги или сидеть на лавке. Он хочет сделать шаг вперед в своей карьере. Мы всегда хотели, чтобы он стал лучшим футболистом Африки», — сказал Бьорн Беземер.

Мане перешел в «Ливеруль» из «Саутгемптона» летом 2016-го года за 30 миллионов фунтов. В текущем сезоне английской Премьер-лиги футболист забил 11 голов в 22-х матчах.