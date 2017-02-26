Китайский клуб предлагает Бенитесу контракт с годовым окладом в 30 миллионов

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес может продолжить работу в Китае. По информации источника, один из клубов Поднебесной готов предложить испанскому специалисту контракт с годовым окладом в 30 миллионов фунтов стерлингов, что сделает его самым высокооплачиваемым тренером в мире.

Напомним, ранее сообщалось, что Бенитес может возглавить «Арсенал». По словам самого тренера, он не намерен уходить из «Ньюкасла» и продолжит работу с клубом.

Напомним, испанец возглавил «сорок» весной 2016 года. На данный момент английский клуб занимает в турнирной таблице Чемпионшипа второе место, отставая от лидера на одно очко.