Анри советует Руни не переезжать в Китай в ближайшее время

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри выразил мнение, что форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни должен остаться в Англии. Напомним, ранее сообщалось, что в услугах Руни заинтересован клуб из Китая, который готов платить игроку один миллион фунтов в неделю.

«Сложно адаптироваться в стране, в которой футбол не является спортом номер один. Я долго не мог привыкнуть к переменам, когда начал свое выступление в США.

Что бы не решил Руни, я пожелаю ему удачи. Но впереди чемпионат мира-2018, поэтому я советую Уэйну не торопиться с переездом», – сказал Анри.

В нынешнем сезоне АПЛ Руни забил два гола и сделал пять результативных передач в 17 матчах.