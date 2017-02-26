«Арсенал» готов уступить Лукаса «Севилье» за 17 миллионов

Нападающий «Арсенала» Лукас входит в трансферные интересы «Севильи». Сам футболист не скрывает, что готов к переезду в клуб из Андалусии. Руководство лондонской команды планирует выручить за своего форварда не менее 17 миллионов фунтов стерлингов. Готовы ли испанцы расстаться с такой суммой, пока остается вопросом.

Напомним, ранее сообщалось о желании 28-летнего форварда покинуть «Арсенал» из-за проблем в отношениях с главным тренером команды Арсеном Венгером. В нынешнем сезоне Лукас провел за «канониров» в АПЛ 10 матчей, в которых забил один гол.