Асхабадзе уверен, что «Анжи» останется в РФПЛ на следующий сезон

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе оценил трансферную кампанию «Анжи» в зимнее трансферное окно. По мнению Асхабазде, состав махачкалинского клуба позволит им не вылететь из РФПЛ по итогам сезона.

«В махачкалинском клубе произошла реорганизация, и пришедшие руководство и тренерский штаб собирали новую команду. Учитывая кратчайшие сроки, урезание бюджета и уменьшение зарплатного фонда, работу «Анжи» провел очень качественную.

Уехали футболисты с самыми высокими окладами, однако вместо них появились качественные исполнители – Эзатолахи, Хубулов, Форбс и так далее, их класса должно хватить для поддержания прежнего общего уровня и избежания вылета из Премьер-лиги. Плюс удалось сохранить тех же Паршивлюка и Яковлева. Абсолютно понятные и грамотные действия», – заявил Асхабадзе.

После 17-ти туров «Анжи» имеет на своем счету 20 очков и занимает 11-ю позицию в турнирной таблице чемпионата России.