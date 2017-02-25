Кантона: «Уверен, Ибрагимович помогает молодым игрокам»

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона одобрительно отозвался о форварде клуба Златане Ибрагимовиче.

«Есть два типа футболистов: те, которые не любят молодых игроков, и те, которые оказывают им помощь. Когда мне было 17, я играл в одной команде с Анджеем Шармахом (в «Осере» — прим. «Бомбардира»). Поляк к тому времени сыграл в двух полуфиналах чемпионатах мира. Он был отличным футболистом и всегда давал мне советы. Я запомнил этот момент и впоследствии поступал точно так же. Уверен, Ибрагимович тоже помогает молодым игрокам.

Он — прекрасный футболист и сильная личность. Опыт в «Милане» и «Барселоне» научил его справляться с давлением», — считает Кантона.

Француз выступал за английский клуб с 1992-го по 1997-й год.

В нынешнем сезоне 35-летний Ибрагимович принял участие в 24-х матчах английской Премьер-лиги, забив 15 голов.

Завтра команда Жозе Моуринью сыграет в финале Кубка Лиги против «Саутгемптона». Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.