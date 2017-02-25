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  • «Саттон», уволивший 125-килограммового голкипера, провел матч с защитником в воротах и выиграл

«Саттон», уволивший 125-килограммового голкипера, провел матч с защитником в воротах и выиграл

25 февраля 2017, 21:10
5

В матче Национальной лиги Англии «Саттон» на своем поле одержал победу над «Торки Юнайтед» со счетом 3:2. Отметим, что большую часть встречи в воротах хозяев стоял защитник Саймон Даунер. Сообщается, что по ходу матча основной голкипер получил травму и был вынужден покинуть поле. При этом в составе «Саттона» не оказалось запасного вратаря.

Напомним, ранее резервный голкипер команды Уэйн Шоу был уволен за инцидент в матче 1/8 финала Кубка Англии против «Арсенала» (0:2). В частности, Ассоциация футбола Англии открыла дело в адрес 125-килограммового вратаря, который съел пирог прямо во время игры. Отметим, что букмекерские конторы принимали ставки на данное событие, в связи с которыми и подозревается футболист.

Источник: Guardian.com
Англия
Комментарии (5)
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aguila_real
1488046903
и такие команды выходят в 1/8 кубка Англии, вот это действительно круто,вот где интерес, вот где менеджмент настоящий, не то что в России- несколько скучных лиг, серенький чемпионат и никому не нужный кубок на говенных полях. (слегка преувеличиваю, конечно, но процентов на 80-90 это так)
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Seamus
1488047610
Жалко в Фантазисте не было вопроса про поедание пирога... можно было бы много очков собрать))
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bset
1488048247
Его только подозревают, а уволить уволили. А как же невиновность до оглашения приговора?
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forward33
1488050516
И так понятно, что любой полевой игрок Саттона стоит на воротах лучше Шоу
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Munez89
1488054982
Нуу, клуб Сатон стал знаменитым благодаря пирогу и киперу.
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