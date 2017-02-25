«Саттон», уволивший 125-килограммового голкипера, провел матч с защитником в воротах и выиграл

В матче Национальной лиги Англии «Саттон» на своем поле одержал победу над «Торки Юнайтед» со счетом 3:2. Отметим, что большую часть встречи в воротах хозяев стоял защитник Саймон Даунер. Сообщается, что по ходу матча основной голкипер получил травму и был вынужден покинуть поле. При этом в составе «Саттона» не оказалось запасного вратаря.

Напомним, ранее резервный голкипер команды Уэйн Шоу был уволен за инцидент в матче 1/8 финала Кубка Англии против «Арсенала» (0:2). В частности, Ассоциация футбола Англии открыла дело в адрес 125-килограммового вратаря, который съел пирог прямо во время игры. Отметим, что букмекерские конторы принимали ставки на данное событие, в связи с которыми и подозревается футболист.