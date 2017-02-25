Фабрегас – первый испанец, проведший в АПЛ 300 матчей

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас вышел в стартовом составе команды на матч 26-го тура АПЛ против «Суонси». Отметим, что для 29-летнего хавбека данная игра стала 300-й в рамках чемпионата Англии. Таким образом, испанец стал первым представителем своей страны, который провел в английской Премьер-лиге подобное количество встреч.

Напомним, Фабрегас выступает за «Челси» с 2014 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за лондонский клуб в АПЛ 17 матчей, в которых забил два гола и сделал шесть результативных передач. Ранее в АПЛ испанец защищал цвета «Арсенала».