Член совета директоров: «Ростов» не будет мальчиками для битья в матче с «Манчестер Юнайтед»

Член совета директоров «Ростов» Али Узденов заявил, что доволен итогами жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, соперником ростовчан станет «Манчестер Юнайтед».

«На результат жеребьевки мы отреагировали с радостью. Ребята и тренерский штаб готовы играть с любой командой, тем более с «Манчестер Юнайтед». Такие матчи будут большим праздником для болельщиков и для Ростова-на-Дону. В этом противостоянии мы доверимся Бердыеву и его штабу, а сами будем болеть. Мальчиками для битья мы не будем», сказал функционер.

Первая встреча состоится 9 марта в Ростове-на-Дону.