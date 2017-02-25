Французские СМИ: Блан ведет переговоры с «Барселоной»

Французский специалист Лоран Блан в ближайшее время может возглавить «Барселону», утверждает SFR Sport. Сообщается, что представители каталонского клуба уже провели встречу со специалистом.

Ранее сообщалось, что руководство испанской команды не собирается продлевать контракт с главным тренером Луисом Энрике, контракт которого истекает в конце текущего сезона.

Последним клубом Блана был «ПСЖ», который он покинул летом 2016 года. Француз выступал за «Барселону» в качестве игрока с 1996 по 1997 год.