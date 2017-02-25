Ари: «Хочу забивать, хочу побеждать»

Новичок «Локомотива» Ари признался после подписания всех необходимых бумаг, что хорошо представляет силу своей новой команды.

«Много раз играл против «Локомотива» и хорошо представляю силу команды. Думаю, весной нас ждет много интересных матчей, особенно интересны столичные дерби, когда на стадион приходит много людей. Болельщикам «Локомотива» я хочу сказать простые слова: хочу забивать, хочу побеждать, хочу вас радовать. Увидимся!» – сказал Ари.

Бразилец будет играть в составе железнодорожников под 90-м номером.