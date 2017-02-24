Полузащитник «Зенита» Жулиано вошел в команду недели Лиги Европы по версии УЕФА. Напомним, что команда из Санкт-Петербурга выбыла из розыгрыша турнира. В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом» (3:1) он стал автором двух голов и результативной передачи.

Команда недели Лиги Европы выглядит следующим образом:

Серхио Альварес («Сельта»), Ник Виргевер («Аякс»), Альберто Ботия («Олимпиакос»), Густаво Кабраль («Сельта»), Жулиано («Зенит»), Алехандро Посуэло («Генк»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Яннис Янниотас (АПОЭЛ), Ларс Штиндль («Боруссия» М), Венсан Абубакар («Бешикташ»), Набиль Фекир («Лион»).