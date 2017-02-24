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Жулиано вошел в команду недели Лиги Европы

24 февраля 2017, 19:31
13

Полузащитник «Зенита» Жулиано вошел в команду недели Лиги Европы по версии УЕФА. Напомним, что команда из Санкт-Петербурга выбыла из розыгрыша турнира. В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом» (3:1) он стал автором двух голов и результативной передачи.

Команда недели Лиги Европы выглядит следующим образом:

Серхио Альварес («Сельта»), Ник Виргевер («Аякс»), Альберто Ботия («Олимпиакос»), Густаво Кабраль («Сельта»), Жулиано («Зенит»), Алехандро Посуэло («Генк»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Яннис Янниотас (АПОЭЛ), Ларс Штиндль («Боруссия» М), Венсан Абубакар («Бешикташ»), Набиль Фекир («Лион»).

Источник: УЕФА
Лига Европы Зенит Жулиано
Комментарии (13)
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84aivengo
1487956420
он практически не выходил с символической сборной с началом группового этапа
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subbotaspartak
1487956675
Жулиано вошёл, а Зенит не вышел, Что-то здесь не так, как с моей бывшей.
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Зэб
1487956965
Единственный из российских команд.
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BRooney
1487957357
видимо на данный момент единственный толковый игрок в команде,учитывая,что зеня дальше не прошел!
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ZENIT-59
1487961504
ZENIT-59:Жулиано и Дани составят очень сильную связку в клубе!Желаю им удачи в чемпионате России!При такой игре как с Андерлехтом Зенит станет ЧЕМПИОНОМ!
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BarStep
1487961509
Конечно заслужил, он сделал нужный счет...
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hunta
1487963480
Прямо по Винни Пуху : -" ...Очень странный предмет, Жулиано вошел и, уже сразу -нет..."
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VeniaminS
1487970588
Играл неплохо!!!
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franck_ribery
1487991844
Заслуженно, жаль что в последний раз в этом розыгрыше
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spaike
1487996871
Жулиано красавчик! Лучший игрок которого купили в Зенит за последние 3 года.
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