Янкер: «Главное, что Левандовски забивает голы»

Экс-форвард «Баварии» Карстен Янкер прокомментировал игру Роберта Левандовского в составе мюнхенской команды. Янкер побывал на тренировке немецкого клуба, после чего не поскупился на слова похвалы в адрес нападающего.

«Левандовски – является отличным примером девятого номера. Самое главное, что он забивает голы. И прежде всего при счете 0:0. А пятый или шестой мяч своей команды он забивает потому, что испытывает голод по голам.

Стоит отметить, что он крайне редко теряет мяч, обладает отличным пониманием игры и сам может выдать голевой пас партнерам по команде в атаке», – сказал Янкер.

В текущем сезоне 28-летний нападающий провел 21 матч в Бундеслиге, в которых забил 16 голов, а также записал на свой счет две результативные передачи.