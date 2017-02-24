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    Янкер: «Главное, что Левандовски забивает голы»

    Экс-форвард «Баварии» Карстен Янкер прокомментировал игру Роберта Левандовского в составе мюнхенской команды. Янкер побывал на тренировке немецкого клуба, после чего не поскупился на слова похвалы в адрес нападающего.

    «Левандовски – является отличным примером девятого номера. Самое главное, что он забивает голы. И прежде всего при счете 0:0. А пятый или шестой мяч своей команды он забивает потому, что испытывает голод по голам.

    Стоит отметить, что он крайне редко теряет мяч, обладает отличным пониманием игры и сам может выдать голевой пас партнерам по команде в атаке», – сказал Янкер.

    В текущем сезоне 28-летний нападающий провел 21 матч в Бундеслиге, в которых забил 16 голов, а также записал на свой счет две результативные передачи.

    Источник: ФК «Бавария»

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    24.02.2017 08:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +120

      agil 24 февраля 2017, 10:02

      лева конечно крутой чувак!!!! вот бы в мое локо его

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