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    Маурисио считает, что «Зениту» не хватило концентрации

    Полузащитник «Зенита» Маурисио подвел итоги матча 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (3:1). По словам футболиста, впереди питерский клуб ждут тяжелые матчи чемпионата России.

    «Нам не хватило концентрации. Они нанесли удар по нашим воротам, и у них получилось. Мы были уверены в нашей победе, выжали свой максимум, показали хорошую физическую подготовку. В итоге проиграли. Сейчас главное не опускать голову. Сегодня вся команда, не только Данни, показала характер. Увы, результат вы знаете. Проиграли и игроки, и тренер. Сложно сказать, что это была ошибка. Дальше будет лучше.

    «Зенит» – большая команда, которая должна бороться за трофеи. Мы везде вылетели, теперь нужно бороться за первое место в РФПЛ. Там легко не будет. Я здесь уже семь лет и не вспомню легкие игры. Сейчас нужно продолжать нашу работу и стремиться к лучшему», – сказал хавбек.

    Напомним, «Зенит» покинул розыгрыш Лиги Европы, уступив «Андерлехту» из-за гола, пропущенного на своем поле.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.02.2017 00:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 24 февраля 2017, 09:19

      Играть надо все 90 минут -нераслабляясь!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 24 февраля 2017, 09:05

      Позорники

      0
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