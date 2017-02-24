Маурисио считает, что «Зениту» не хватило концентрации

Полузащитник «Зенита» Маурисио подвел итоги матча 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (3:1). По словам футболиста, впереди питерский клуб ждут тяжелые матчи чемпионата России.

«Нам не хватило концентрации. Они нанесли удар по нашим воротам, и у них получилось. Мы были уверены в нашей победе, выжали свой максимум, показали хорошую физическую подготовку. В итоге проиграли. Сейчас главное не опускать голову. Сегодня вся команда, не только Данни, показала характер. Увы, результат вы знаете. Проиграли и игроки, и тренер. Сложно сказать, что это была ошибка. Дальше будет лучше.

«Зенит» – большая команда, которая должна бороться за трофеи. Мы везде вылетели, теперь нужно бороться за первое место в РФПЛ. Там легко не будет. Я здесь уже семь лет и не вспомню легкие игры. Сейчас нужно продолжать нашу работу и стремиться к лучшему», – сказал хавбек.

Напомним, «Зенит» покинул розыгрыш Лиги Европы, уступив «Андерлехту» из-за гола, пропущенного на своем поле.