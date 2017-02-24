Луческу заявил, что если бы дал сыграть Шатову, то игрок выбыл бы на длительный срок

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал, почему не выпустил на поле полузащитника клуба Олега Шатова в матче плей-офф Лиги Европы против «Андерлехта» (3:1), а также заявил, что после вылета из турнира команда сможет сосредоточиться на чемпионате России.

– Что с Шатовым? Почему он не играл?

– Накануне почувствовал недомогание, обратился к доктору в день матча, сделал МРТ. У него выявились проблемы, которые могли усугубиться. Олег мог вылететь на долгий срок, если бы мы дали ему сыграть.

– Сезон еще можно спасти. В каком случае вы посчитаете его успешным?

– В раздевалке мы говорили о том, что у нас остался лишь чемпионат. И сегодняшняя игра вселяет надежду. Теперь у нас должна быть полная концентрация на игры чемпионата.

Напомним, «Зенит» потерпел поражение от «Андерлехта» за счет гола, пропущенного на своем поле.