Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Луческу заявил, что если бы дал сыграть Шатову, то игрок выбыл бы на длительный срок

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал, почему не выпустил на поле полузащитника клуба Олега Шатова в матче плей-офф Лиги Европы против «Андерлехта» (3:1), а также заявил, что после вылета из турнира команда сможет сосредоточиться на чемпионате России.

    – Что с Шатовым? Почему он не играл?

    – Накануне почувствовал недомогание, обратился к доктору в день матча, сделал МРТ. У него выявились проблемы, которые могли усугубиться. Олег мог вылететь на долгий срок, если бы мы дали ему сыграть.

    – Сезон еще можно спасти. В каком случае вы посчитаете его успешным?

    – В раздевалке мы говорили о том, что у нас остался лишь чемпионат. И сегодняшняя игра вселяет надежду. Теперь у нас должна быть полная концентрация на игры чемпионата.

    Напомним, «Зенит» потерпел поражение от «Андерлехта» за счет гола, пропущенного на своем поле.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.02.2017 00:27
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 24 февраля 2017, 01:04

      Шатов такой же хрустальный, как и Измайлов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 24 февраля 2017, 00:50

      Мирча Луческу все на что способен по ходу уже достиг, пора на покой

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +265

      Himik007 > MURAD F. A. 24 февраля 2017, 01:05

      Нормально играли, он просто не ожидал что в первом матче наши "Звезды" будут пешком ходить!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11