Мхитарян: «Приятно забить во Франции, где прошла важная часть моего детства»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян прокомментировал матч 1/8 финала Лиги Европы против «Сент-Этьена» (1:0), в котором он забил победный гол.

«Вернулся в страну, где прошла важная часть моего детства. Было очень приятно забить сегодня, но жалко уходить с поля так рано. Скрестил пальцы», — написал 28-летний армянин в Instargram.

Хавбек был заменен на 25-й минуте встречи.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги игрок сборной Армении принял участие в 15-ти матчах, отличившись трижды.