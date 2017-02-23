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    Мхитарян: «Приятно забить во Франции, где прошла важная часть моего детства»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян прокомментировал матч 1/8 финала Лиги Европы против «Сент-Этьена» (1:0), в котором он забил победный гол.

    «Вернулся в страну, где прошла важная часть моего детства. Было очень приятно забить сегодня, но жалко уходить с поля так рано. Скрестил пальцы», — написал 28-летний армянин в Instargram.

    Хавбек был заменен на 25-й минуте встречи.

    В текущем сезоне английской Премьер-лиги игрок сборной Армении принял участие в 15-ти матчах, отличившись трижды.

    Источник: Instagram

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    23.02.2017 23:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +115

      BRooney 24 февраля 2017, 00:50

      приятно наблюдать за твоей игрой за свой любимый клуб!!!жаль только,что эта Франция тебя подкосила чутка(надеюсь обойдется!

      1
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      Рейтинг: +351

      simoron81 24 февраля 2017, 00:42

      Хорош

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