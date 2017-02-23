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    Клаэссон: «Дадим бой любой команде в Лиге Европы»

    Полузащитник «Краснодара» Виктор Клаэссон поделился ожиданиями от жеребьевки стадии 1/8 финала Лиги Европы. Накануне подопечные Игоря Шалимова выбили из турнира «Фенербахче».

    «У нас было хорошее начало, когда забил Смолов. Они не смогли пройти нашу защиту, и теперь мы в 1/8, это отлично. У нас много команд на выбор, и могу сказать, что мы дадим им бой. У нас много игр впереди, есть определенное качество, которое поможет нам побеждать», — сказал Классон.

    Дебютный гол шведа за «Краснодар» обеспечил российскому клубу победу над «Фенербахче» в первом матче 1/16 финала.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    23.02.2017 21:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +354

      REDAT 24 февраля 2017, 07:12

      Ругайте не "Краснодар",а тех кто вылетел!!!!!!!"Ростов" и "Краснодар" молодцы!!!!!!!!!!!!!!!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 24 февраля 2017, 00:14

      Когда будут объективно говорить этот подопечные Данильянца -когда тренер Шалимов там комментатор доказывает что Ростов тренирует Бердыев - (они что перепились что ли там - что к работе не готовятся что ли) Краснодару просто повезло - игры как не было так нет - так что это потолок следующий тур последний как бы не хотелось

      -2
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 24 февраля 2017, 00:12

      кому чего не нравиться, назовите команду за такую историю команды достигли таких результатов ................................................................БЫКИ ВПЕРЕД НА ЗАВИСТЬ ВСЕМ НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЯМ

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 23 февраля 2017, 22:11

      подопечные кого? и не слишком ли распи...елись после фенербахче ? тоттенхэм ,например,х..й собачий ?

      -3
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > gosproektikabinet 24 февраля 2017, 08:17

      он слил сам себя,дурилка картонная.. а так его потенциал известен

      0
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      Рейтинг: +166

      alexa1995 23 февраля 2017, 22:06

      Подопечные Шалимова, а не Данельянца

      0
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      Рейтинг: +295

      ильиных 23 февраля 2017, 22:04

      1 момент за весь матч.Дали бой.

      -2
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      Рейтинг: +23

      ujin-ug > ильиных 23 февраля 2017, 23:31

      Моментов конечно было больше. Ну и этого хватило.

      1
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