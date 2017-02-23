Клаэссон: «Дадим бой любой команде в Лиге Европы»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Клаэссон поделился ожиданиями от жеребьевки стадии 1/8 финала Лиги Европы. Накануне подопечные Игоря Шалимова выбили из турнира «Фенербахче».

«У нас было хорошее начало, когда забил Смолов. Они не смогли пройти нашу защиту, и теперь мы в 1/8, это отлично. У нас много команд на выбор, и могу сказать, что мы дадим им бой. У нас много игр впереди, есть определенное качество, которое поможет нам побеждать», — сказал Классон.

Дебютный гол шведа за «Краснодар» обеспечил российскому клубу победу над «Фенербахче» в первом матче 1/16 финала.