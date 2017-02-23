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    Президент «Бенфики» летал в Манчестер для переговоров по трансферу Эдерсона

    Президент «Бенфики» Луис Филипе Виейра присутствовал на первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Монако» (5:3). Согласно информации O Jogo, португалец обсудил с руководством английского клуба продажу голкипера Эдерсона.

    В новом контракте 23-летнего голкипера сумма выкупа равна 60-ти миллионам евро. В случае перехода в манчестерский клуб за данную сумму, Эдерсон станет самым дорогим вратарем в истории футбола. В 2001-м году «Ювентус» заплатил «Парме» 54 миллиона за Джанлуиджи Буффона.

    Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 12 миллионов.

    Источник: O Jogo

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    23.02.2017 21:31
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