Президент «Бенфики» летал в Манчестер для переговоров по трансферу Эдерсона

Президент «Бенфики» Луис Филипе Виейра присутствовал на первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Монако» (5:3). Согласно информации O Jogo, португалец обсудил с руководством английского клуба продажу голкипера Эдерсона.

В новом контракте 23-летнего голкипера сумма выкупа равна 60-ти миллионам евро. В случае перехода в манчестерский клуб за данную сумму, Эдерсон станет самым дорогим вратарем в истории футбола. В 2001-м году «Ювентус» заплатил «Парме» 54 миллиона за Джанлуиджи Буффона.

Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 12 миллионов.