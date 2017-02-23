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  • Ловчев: «Если бы перед «Зенитом» действительно стояла задача выиграть Лигу Европы, в команду бы вливались огромные деньги»

Ловчев: «Если бы перед «Зенитом» действительно стояла задача выиграть Лигу Европы, в команду бы вливались огромные деньги»

23 февраля 2017, 17:25
12

Футбольный эксперт Евгений Ловчев в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Андерлехтом» поделился мнением о перспективах петербургского клуба в данном турнире. Напомним, в первой встрече сине-бело-голубые уступили со счетом 0:2.

«Простят ли Луческу вылет из Лиги Европы? Если б действительно стояла задача выиграть Лигу Европы, в «Зенит» бы вливались огромные деньги. Но учитывая финансовое положение в стране, шум, который был из-за покупки Халка и Витселя, «Зенит» такого себе больше позволить не может. Поэтому требования «или победа в Лиге Европы, или увольнение» к тренеру нет», – сказал Ловчев.

Ответная встреча пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию данного поединка.

Источник: «Советский спорт»
Лига Европы Зенит Андерлехт Ловчев Евгений
Комментарии (12)
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mihail200606
1487860117
не согласен.. не факт, что зенит чемп выиграет.. а провала и там и там могут не простить..
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Бриг
1487860864
Да и приглашение Луческу не выглядит серьезно. Видимо, снижаем уровень мечтаний.
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Taps
1487861868
Ловчеву пора помолчать, стар уже судить.
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diktatop
1487862899
а так он не вливает??? затянул пояса и на хлебе и воде сидят все))))
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forward33
1487863335
Получается Спартак фаворит ЛЕ)) Логика блин...
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marslond
1487864077
Да, если Ростов выиграет ЛЕ, что он будет говорить))
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Garrincha58
1487868639
для ЛЕ Зенит и так чересчур вливает особенно на зарплаты бездарных игрочишек типа Кокошки и юмориста деревяшки
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Gullit 76
1487870736
Если бы после этих вливаний Зенит лучше играть стал,никто бы и слова не говорил.Но тут ведь всё наоборот.Победа в лиге была без громких приобретений,а с Халком с тем же Порту хуже сыграли чем за год до этого когда он в составе Порту был.Да и чемпионат России с Халком и Витселем Цска проигрывать - это просто позорно.Анжи уже всему миру доказало что если мозгов нет, то никакие деньги не помогут!
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Zenit2312
1487875674
Деньги есть лига европы не чета ЗЕНИТУ!
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MURAD F. A.
1487881202
когда зениту денег не хватало, не сравнит с другими, надо их посадит их на сухпай............... и мы посмотрим, РОСТОВ им пример, урок и Т.Д..............................
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