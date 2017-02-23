Ловчев: «Если бы перед «Зенитом» действительно стояла задача выиграть Лигу Европы, в команду бы вливались огромные деньги»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Андерлехтом» поделился мнением о перспективах петербургского клуба в данном турнире. Напомним, в первой встрече сине-бело-голубые уступили со счетом 0:2.

«Простят ли Луческу вылет из Лиги Европы? Если б действительно стояла задача выиграть Лигу Европы, в «Зенит» бы вливались огромные деньги. Но учитывая финансовое положение в стране, шум, который был из-за покупки Халка и Витселя, «Зенит» такого себе больше позволить не может. Поэтому требования «или победа в Лиге Европы, или увольнение» к тренеру нет», – сказал Ловчев.

Ответная встреча пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию данного поединка.