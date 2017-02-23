Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ловчев: «Если бы перед «Зенитом» действительно стояла задача выиграть Лигу Европы, в команду бы вливались огромные деньги»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Андерлехтом» поделился мнением о перспективах петербургского клуба в данном турнире. Напомним, в первой встрече сине-бело-голубые уступили со счетом 0:2.

    «Простят ли Луческу вылет из Лиги Европы? Если б действительно стояла задача выиграть Лигу Европы, в «Зенит» бы вливались огромные деньги. Но учитывая финансовое положение в стране, шум, который был из-за покупки Халка и Витселя, «Зенит» такого себе больше позволить не может. Поэтому требования «или победа в Лиге Европы, или увольнение» к тренеру нет», – сказал Ловчев.

    Ответная встреча пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию данного поединка.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.02.2017 17:25
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 23 февраля 2017, 23:20

      когда зениту денег не хватало, не сравнит с другими, надо их посадит их на сухпай............... и мы посмотрим, РОСТОВ им пример, урок и Т.Д..............................

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -104

      Zenit2312 23 февраля 2017, 21:47

      Деньги есть лига европы не чета ЗЕНИТУ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 23 февраля 2017, 20:25

      Если бы после этих вливаний Зенит лучше играть стал,никто бы и слова не говорил.Но тут ведь всё наоборот.Победа в лиге была без громких приобретений,а с Халком с тем же Порту хуже сыграли чем за год до этого когда он в составе Порту был.Да и чемпионат России с Халком и Витселем Цска проигрывать - это просто позорно.Анжи уже всему миру доказало что если мозгов нет, то никакие деньги не помогут!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 февраля 2017, 19:50

      для ЛЕ Зенит и так чересчур вливает особенно на зарплаты бездарных игрочишек типа Кокошки и юмориста деревяшки

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 23 февраля 2017, 18:34

      Да, если Ростов выиграет ЛЕ, что он будет говорить))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +800

      forward33 23 февраля 2017, 18:22

      Получается Спартак фаворит ЛЕ)) Логика блин...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +816

      diktatop 23 февраля 2017, 18:14

      а так он не вливает??? затянул пояса и на хлебе и воде сидят все))))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1307

      Taps 23 февраля 2017, 17:57

      Ловчеву пора помолчать, стар уже судить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 23 февраля 2017, 17:41

      Да и приглашение Луческу не выглядит серьезно. Видимо, снижаем уровень мечтаний.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 23 февраля 2017, 17:28

      не согласен..
      не факт, что зенит чемп выиграет.. а провала и там и там могут не простить..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +816

      diktatop > mihail200606 23 февраля 2017, 18:15

      пора возвращаться на место... не вечно же труба будет кормить...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 > diktatop 23 февраля 2017, 20:50

      а ваше место где последние 17 лет?))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11