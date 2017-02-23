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    ФА разрешила участникам Кубка Англии делать четвертую замену, если матч перешел в дополнительное время

    Ассоциация футбола Англии внесла коррективы в регламент Кубка Англии. Сообщается, что теперь участникам данного турнира разрешено делать четвертую замену, если встреча перешла в дополнительное время.

    Отметим, что нововведение будет опробовано уже в нынешнем розыгрыше соревнования, начиная со стадии 1/4 финала. Встречи ориентировочно пройдут 10-13 марта.

    Имена участников четвертьфинала стали известны ранее в результате жеребьевки. Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед».

    Источник: The FA

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    23.02.2017 17:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 23 февраля 2017, 19:14

      Неплохое нововведение.

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