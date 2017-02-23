ФА разрешила участникам Кубка Англии делать четвертую замену, если матч перешел в дополнительное время

Ассоциация футбола Англии внесла коррективы в регламент Кубка Англии. Сообщается, что теперь участникам данного турнира разрешено делать четвертую замену, если встреча перешла в дополнительное время.

Отметим, что нововведение будет опробовано уже в нынешнем розыгрыше соревнования, начиная со стадии 1/4 финала. Встречи ориентировочно пройдут 10-13 марта.

Имена участников четвертьфинала стали известны ранее в результате жеребьевки. Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед».