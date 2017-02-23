Насри встал на защиту Венгера, заявив, что отсутствие успеха «Арсенала» – вина игроков

Бывший полузащитник «Арсенала» Самир Насри, ныне защищающий цвета «Севильи», выступил со словами поддержки главному тренеру лондонского клуба Арсену Венгера, который в последнее время стал все чаще подвергаться критике.

«Нельзя критиковать такого человека, как Арсен Венгер. «Арсенал» был большим клубом, но с ним стал еще крупнее. Я благодарен ему за те вещи, которые он дал мне в футболе. Именно благодаря нему у меня хорошо сложилась карьера.

Нужно быть честными. Отсутствие успеха у «Арсенала» – это вина не Венгера, а футболистов, которые выходят на поле и не могут добиться нужных результатов», – сказал Насри.

Напомним, Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996 года, а Насри выступал за лондонский клуб с 2008 по 2011 год.