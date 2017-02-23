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    Насри встал на защиту Венгера, заявив, что отсутствие успеха «Арсенала» – вина игроков

    Бывший полузащитник «Арсенала» Самир Насри, ныне защищающий цвета «Севильи», выступил со словами поддержки главному тренеру лондонского клуба Арсену Венгера, который в последнее время стал все чаще подвергаться критике.

    «Нельзя критиковать такого человека, как Арсен Венгер. «Арсенал» был большим клубом, но с ним стал еще крупнее. Я благодарен ему за те вещи, которые он дал мне в футболе. Именно благодаря нему у меня хорошо сложилась карьера.

    Нужно быть честными. Отсутствие успеха у «Арсенала» – это вина не Венгера, а футболистов, которые выходят на поле и не могут добиться нужных результатов», – сказал Насри.

    Напомним, Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996 года, а Насри выступал за лондонский клуб с 2008 по 2011 год.

    Источник: Skysports

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    23.02.2017 15:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 23 февраля 2017, 16:25

      Команда корочников:-)

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 23 февраля 2017, 15:57

      ну конечно... с момента последнего чемпионства одни дебилы играли за арсенал, не способные выполнять установки тренера...

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