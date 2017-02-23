Смолов: «Извинился перед ребятами за нереализованный момент»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов высказал мнение о своем голе в ворота «Фенербахче» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Российский форвард также подчеркнул, что должен был забивать турецкому клубу еще один мяч.

«Отмечу всю команду, потому что все вместе мы выполнили задачу, которая перед нами стояла. Это очень приятно, поскольку клуб очень молодой. Очень счастлив, что удалось поучаствовать в этой истории.

Понимал, что нужно бить в дальний угол, потому что все вратари смещаются по мячу. Повезло, что удалось забить. Более того, скажу, что должен был забивать второй гол, и тогда игра была бы решена. В перерыве извинился перед ребятами за нереализованный момент», — сказал Смолов.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше Лиги Европы Смолов забил шесть голов в восьми матчах.