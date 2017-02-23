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  • Смолов: «Извинился перед ребятами за нереализованный момент»

Смолов: «Извинился перед ребятами за нереализованный момент»

23 февраля 2017, 01:50
6

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов высказал мнение о своем голе в ворота «Фенербахче» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Российский форвард также подчеркнул, что должен был забивать турецкому клубу еще один мяч.

«Отмечу всю команду, потому что все вместе мы выполнили задачу, которая перед нами стояла. Это очень приятно, поскольку клуб очень молодой. Очень счастлив, что удалось поучаствовать в этой истории.

Понимал, что нужно бить в дальний угол, потому что все вратари смещаются по мячу. Повезло, что удалось забить. Более того, скажу, что должен был забивать второй гол, и тогда игра была бы решена. В перерыве извинился перед ребятами за нереализованный момент», — сказал Смолов.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше Лиги Европы Смолов забил шесть голов в восьми матчах.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Фенербахче Краснодар Смолов Федор
Комментарии (6)
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Icemennn
1487829077
Эт точно, второй гол просто обязан был забить, эх...
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Gullit 76
1487834119
А после матча за нереализованный во втором.Давай Федя начинай играть эффективней - смотри как прибавил Мхитарян!Иди по его стопам,и тогда всё получится!
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Тамхар
1487835120
Не позорься уже... Такие вещи классные игроки без вариантов реализуют! Тогда не придется извиняться, что сделать, как известно, легче, чем реализовать стопроцентный момент. Подвел команду и в какой раз уже! Тебя, Федор, видимо, пора штрафовать начать за нереализованные моменты... Другого языка наши футболисты, неблагодарные ..., не понимают.
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zenit888
1487837150
Когда смотришь как играет Смолов понимаешь, что это просто распиаренный, как и Кокорин игрок. Роги в землю, не видит ни партнеров, ни ворота. Команда создает ему возможность принять и обработать мяч, сделать полезное для коллектива действие, а он просто транжирит моменты, не уважая работу всей команды. Интелекта ноль, как и у Кокорина. В глазах безумство и глупость.
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MURAD F. A.
1487840678
ГЛАВНОЕ ПРОШЛИ ДАЛЬШЕ, В СЛЕДУЮЩИХ МАТЧАХ НЕ ДОПУСКАТЬ ТАКОГО
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спартак спартаков1
1487862267
главное прошли хвалёных турков
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