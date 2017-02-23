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    Смолов: «Извинился перед ребятами за нереализованный момент»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов высказал мнение о своем голе в ворота «Фенербахче» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Российский форвард также подчеркнул, что должен был забивать турецкому клубу еще один мяч.

    «Отмечу всю команду, потому что все вместе мы выполнили задачу, которая перед нами стояла. Это очень приятно, поскольку клуб очень молодой. Очень счастлив, что удалось поучаствовать в этой истории.

    Понимал, что нужно бить в дальний угол, потому что все вратари смещаются по мячу. Повезло, что удалось забить. Более того, скажу, что должен был забивать второй гол, и тогда игра была бы решена. В перерыве извинился перед ребятами за нереализованный момент», — сказал Смолов.

    Напомним, что в нынешнем розыгрыше Лиги Европы Смолов забил шесть голов в восьми матчах.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.02.2017 01:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 23 февраля 2017, 18:04

      главное прошли хвалёных турков

      0
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 23 февраля 2017, 12:04

      ГЛАВНОЕ ПРОШЛИ ДАЛЬШЕ, В СЛЕДУЮЩИХ МАТЧАХ НЕ ДОПУСКАТЬ ТАКОГО

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      Рейтинг: +155

      zenit888 23 февраля 2017, 11:05

      Когда смотришь как играет Смолов понимаешь, что это просто распиаренный, как и Кокорин игрок. Роги в землю, не видит ни партнеров, ни ворота. Команда создает ему возможность принять и обработать мяч, сделать полезное для коллектива действие, а он просто транжирит моменты, не уважая работу всей команды. Интелекта ноль, как и у Кокорина. В глазах безумство и глупость.

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      Рейтинг: +245

      Тамхар 23 февраля 2017, 10:32

      Не позорься уже...
      Такие вещи классные игроки без вариантов реализуют! Тогда не придется извиняться, что сделать, как известно, легче, чем реализовать стопроцентный момент. Подвел команду и в какой раз уже! Тебя, Федор, видимо, пора штрафовать начать за нереализованные моменты... Другого языка наши футболисты, неблагодарные ..., не понимают.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 23 февраля 2017, 10:15

      А после матча за нереализованный во втором.Давай Федя начинай играть эффективней - смотри как прибавил Мхитарян!Иди по его стопам,и тогда всё получится!

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      Рейтинг: +87

      Icemennn 23 февраля 2017, 08:51

      Эт точно, второй гол просто обязан был забить, эх...

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