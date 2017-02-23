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    Адвокат: «Смолов суперзвезда? Топ-игроки не выступают за «Краснодар»

    Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Краснодаром» (1:1) высказал мнение об игре нападающего «быков» Федора Смолова, который отметился в этой встрече голом. Голландский специалист выразил мнение, что российский форвард не является игроком топ-класса.

    «Не говорите о Смолове, как о суперзвезде. Он сильный игрок, талантливый, хороший футболист, но топ-игрок не выступает за «Краснодар» или «Фенербахче», – подчеркнул Адвокат.

    В нынешнем розыгрыше Лиги Европы Смолов забил шесть голов в восьми матчах.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.02.2017 00:07
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 23 февраля 2017, 15:53

      а кто про него говорит как о суперзвезде? где эти ненормальные?

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 23 февраля 2017, 10:41

      Прав Адвокаат. Смолову прибавлять еще и прибавлять! И хорошо бы еще одного нападающего где-нить найти, чтобы Федя не звездился и конкуренцию чувствовал. А в этом матче, кроме стопроцентного, но не забитого, еще и жилил мяч. Классный игрок должен в одиночку игру вытаскивать! Вот тогда он будет звезда! Халк мог так сделать, а Федор пока не может... А может быть и никогда не сможет уже... Мне Клаэссон больше нравится.

      0
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      Рейтинг: +94

      Виталич 23 февраля 2017, 08:56

      Федя-средний игрок..правильно он сказал..что он такого сделал..

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 23 февраля 2017, 08:43

      Кстати Дика за такие слова собственные болельщики проклянут, поскольку он сказал по сути, что в Фенербахче нет топ-игроков !

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 23 февраля 2017, 08:40

      Разница между желтым заголовком новости и реальными словами Адвокаата - просто космос!

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 23 февраля 2017, 04:31

      Адвокат топ тренер ?

      1
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 23 февраля 2017, 01:55

      А вот такие высказывания - обидны! Если игрок нашел "свой клуб" и играет на высочайшем уровне, но не желает переходить в "денежные" команды, значит он отстой? Ну что ж, в этом случае, Краснодар вместе со Смоловым доказал, что Вы как тренер уж точно отработанный материал!!!

      3
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      Рейтинг: +549

      Жентус 23 февраля 2017, 01:35

      А Ван Перси по-твоему кто?

      1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Жентус 23 февраля 2017, 19:40

      согласен это он не подумав сказал

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 23 февраля 2017, 00:44

      за Фенербахче выступает топ игрок. это Ван Перси. хотя сдал сильно в последнее время

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > x-x-x-x-x 23 февраля 2017, 01:05

      Был в топе точно!

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