Адвокат: «Смолов суперзвезда? Топ-игроки не выступают за «Краснодар»

Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Краснодаром» (1:1) высказал мнение об игре нападающего «быков» Федора Смолова, который отметился в этой встрече голом. Голландский специалист выразил мнение, что российский форвард не является игроком топ-класса.

«Не говорите о Смолове, как о суперзвезде. Он сильный игрок, талантливый, хороший футболист, но топ-игрок не выступает за «Краснодар» или «Фенербахче», – подчеркнул Адвокат.

В нынешнем розыгрыше Лиги Европы Смолов забил шесть голов в восьми матчах.