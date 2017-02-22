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    «Реал» пропустил два гола в первые 10 минут матча Примеры впервые с 2003 года

    Сегодня «Валенсия» принимает «Реал» в перенесенном матче 16-го тура Примеры. «Летучим мышам» удалось отличиться дважды уже в самом дебюте встречи усилиями нападающих Симоне Дзадзы и Фабиана Орельяны, забивших на четвертой и девятой минутах соответственно.

    Таким образом, сливочные дважды не сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности в первые 10 минут встречи чемпионата Испании впервые с 2003 года. Тогда мадридцы пропустили два мяча в поединке против «Севильи».

    После 23-х туров «галактикос» лидируют в турнирной таблице, опережая «Барселону» на одно очко и имея в активе на две игры меньше.

    Источник: Opta

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    22.02.2017 21:34
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